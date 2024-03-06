竹縣府突人事異動 4局處換副手

新竹縣長楊文科近來官司纏身，昨天上午照常舉行主管會報，但突然宣布人事異動，多位局處副手被點名交換，包括教育局、文化局、行政處和新聞處等，楊文科強調，適當的時刻，需要適當的人來支持、參與各局處工作；民代則認為，縣府部門「螺絲鬆了」就需督導懲戒，避免再度有公安事件發生，才能讓民眾滿意。

這波調動名單包括行政處副處長由原新聞處副處長高珮菁接任，新聞處副處長由原教育局副局長蔡淑貞接任，教育局副局長由原文化局副局長林益洲接任，文化局則由原行政副處長朱淑敏接任。

楊文科近日遭控疑在竹北天坑案涉貪，工務處也成為風暴核心，懸缺的副處長昨未公布人選，但有縣府員工目擊，祝賀工程科賴姓科長升任副處長的花圈已送進縣府；處長戴志君對此十分低調，強調「目前沒有相關的訊息，人事甄審部分基本上還是要按照程序」。

楊文科說明調動原因，強調適當的時刻，需要適當的人來支持、參與局處工作，希望大家好好努力，縣府團隊都非常努力、認真，一向都是奉公守法、全力以赴，不過很多工作都是階段性任務，因此針對局處副手也要輪調、新指派。

楊文科說，不論鄉親還是企業，只要屬於新竹縣服務的對象，縣府一本初衷，努力協助，讓工商業持續繁榮，讓人民生活安居樂業，這就是縣府的目標和理念，老中青幼統統照顧、拚經濟、重文教、享福利、樂安居。

議員陳凱榮指出，縣長楊文科十分重視建設發展，這次多個局處副首長人事調整，都是為將最適宜的人才調整至合適位置發揮所長；議員徐瑜新則認為，這次人事異動只是例行性調整。

議員蔡蕥鍹表示，縣府團隊確實需要新氣象才能一改積弊已久的沉疴，綜觀這些年縣長在人力調動上，應可更適才適用，處理各局處業務才能避免影響縣政發展。同時更應大刀闊斧，各部門「螺絲鬆了」就需督導懲戒，列入年度考績評比或移送紀律委員會，才能帶動縣政效率。

至於工務處副處長位置，議員林碩彥認為，縣長若要說服且澄清清白，此位需要「把事情做好、具專業的人才」，而非親信，對民眾來說，未來縣長把竹北天坑的事情處理好，避免再度有公安事件發生，才能讓民眾滿意。

楊文科遭調查震驚各界，竹縣各鄉鎮長昨特地到縣長室加油打氣，除了民進黨籍竹北市長鄭朝方和新豐鄉長徐煒傑以及出國的寶山鄉長邱振瑋缺席，其餘13鄉鎮市長均出席；楊文科感動表示，相信公道自在人心。