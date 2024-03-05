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拚2年補200人填司機荒 桃園祭駕訓補助最多累積20萬
桃園市政府為解決公車及@@@國道客運@@@鬧司機荒，與7家市區客運業者合作開辦「大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫」，司機在駕訓期間即可領取基本薪資和學習津貼，最高可領20萬元，目前已有86人報名，其中不乏原住民和新住民，正由市府媒合與業者簽約，預計最快8月將有部分人力可投入公車駕駛服務。
桃園市交通局指出，公車駕駛荒是全國性議題，為協助桃園在地公車客運業者注入新血，2023年6月起，市府先是補助司機薪資1萬元，減緩人才流失，後來隨調高公車運價和運價差額補助等政策上路，原本由市府補助的1萬元薪資改由業者支付。然而，進一步細究原因，司機荒不僅是薪水所導致，駕駛投入工作的不便也是問題之一。
交通局表示，目前大客車駕駛考照門檻高，轉換跑道還得面臨5個月的薪水空窗期，是許多民眾卻步的原因，以致桃園至今仍面臨短缺263名司機情形。桃園去年12月與7家市區客運業者簽署「大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫」合作備忘錄，希望挖掘潛在駕駛，為本市公車客運業注入新血。
桃園市公車司機培訓計畫目前收到86份報名表，男性79人、女性7人，其中不乏原住民與新住民參與，第一階段將由市府媒合報名者與客運業者簽約，然後為由國泰、萬駿、和昭與立青4家駕訓班培訓，目前已有部分報名者完成簽約，正在受訓，月領基本薪資27470元，由於培訓期間通常需5個月，首批報名者最快8月上路。
交通局進一步表示，受訓期間不僅能領基本薪資，另有逐月增加的學習津貼，5個月受訓期滿且成功考取駕照，相關補助最高共計20萬元（原住民和新住民約25萬元），希望能在 2 年內招募培訓 200 名司機，恢復大眾運輸運能。
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