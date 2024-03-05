楊文科今調動多位局處副手人選 綠白民代提醒：為人民把關

國民黨籍新竹縣長楊文科一掃官司陰霾，今天上午照常舉行主管會報，但突然宣布人事異動，多位局處副手被點名交換，包括教育局、文化局、行政處、新聞處等，不過工務處副處長依舊懸缺。藍營民代認為這次人事調整，都是為了將最適宜的人才調整至合適位置發揮所長；不過綠、白議員均提醒楊文科要「知人善用」，為人民把關。

楊文科宣布調動名單，包括行政處副處長由原新聞處副處長高佩菁接任，新聞處副處長則由原教育局副局長蔡淑貞接任，教育局副局長由原文化局副局長林益洲接任，文化局則由原行政副處長朱淑敏接任。

國民黨籍新竹縣議員陳凱榮指出，縣長楊文科十分重視新竹縣的建設發展，這次多個局處副首長人事調整，都是為將最適宜的人才調整至合適位置發揮所長；國民黨籍新竹縣議員徐瑜新則認為，這次人事異動，只是例行性調整。

民進黨籍新竹縣議員蔡蕥鍹則表示，縣府團隊確實需要新氣象，才能一改積弊已久的沈疴。過去縣長楊文科任用媒體人李猶龍擔任文化局長，雖具知名度但對文化業務不熟稔且無熱情，最後甚至對縣府團隊帶來負面影響，更突顯知人善用的重要性，這也是現今公部門所面臨的問題。

蔡蕥鍹指出，綜觀這些年縣長楊文科在人力調動上，應該可以更適才適用，在處理各局處業務時，才能避免局處首長因工作輪替，耗費太多時間學習非專長領域的業務，進而影響縣政發展。同時更應大刀闊斧，各部門「螺絲鬆了」就需督導懲戒，列入年度考績評比或移送紀律委員會，如此才能帶動縣政效率。

至於懸缺已久的工務處副處長位置，民眾黨籍新竹縣議員林碩彥認為，縣長楊文科若要說服且澄清清白，此位需要「把事情做好、具專業的人才」，而非親信，對民眾來說，未來縣長把竹北天坑的事情處理好，避免再度有公安事件發生，才能讓民眾滿意。