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竹市西門國小通學步道變寬又變美 高虹安視察：6月完工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市西門國小通學步道即將完工，市長高虹安視察。記者張裕珍／攝影
新竹市西門國小通學步道即將完工，市長高虹安視察。記者張裕珍／攝影

新竹市西門國小是70多年歷史學校，由於緊鄰的北大路、北新街、延平路一段等道路人車頻繁，市府去年施工改善通學步道人行道舖面，同步遷移電箱、打造平整樹穴等，環境煥然一新。市長高虹安下午視察肯定600公尺長通學步道變寬也變美，目前待台電完成最後的變電箱遷移作業，預計6月完工。

竹市府教育處長陳木金說明，市府向中央國土管理署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」爭取補助2263萬元，加上市府自籌497萬元，共計2760萬元，於去年啟動西門國小周邊通學步道改善工程，改善包含北大路、北新街及延平路一段範圍。

西門國小通學步道人行道鋪面重整長度約600公尺，平均寬度約2.4至8公尺，面積約4800平方公尺，如今進入完工最後階段，周圍施工圍籬已經撤除，方便學生、社區民眾通行。西門國小校長許慶恭今天也帶著高虹安等人繞行學校一周，說明工程重點。

許慶恭說，感謝市府協助，讓西門國小在近年陸續推進四大工程，包含整建運動操場、改善通學步道環境等，尤其西門國小位處市中心，周邊車流量大，通學步道改善後相當美觀舒適，學校也讓多處變電箱遷往圍牆內的閒置空間，讓通學環境更友善。

高虹安說，在通學步道改善前，西門國小校園周邊步道常見樹根隆起而破碎情形，還有公共設施像台電電箱、電信箱及瓦斯管線等占用步道空間影響行走動線，此次工程改善人行道鋪面，也包含新設人行圍牆、設置樹穴綠帶及植栽、改善無障礙坡道等。

其中西門國小一側的北大路接北新街路口人車衝突，竹市府交通處也協助調整號誌與標線，減少交通事故發生。高虹安說，西門國小通學步道完成進度約80%，待台電完成變電箱作業，整體工程預計年中完工，市府會全力督導工程品質，如期如質完工。

竹市府教育處指出強調，市府團隊致力打造學童安全的通學環境，市府各局處皆積極爭取中央經費，並於去年成功申請通學步道及相關道路安全改善共30案，總核定金額約8.6億元，未來將持續建置學校與社區共享的通學步道，打造城市綠色步道生活圈。

新竹市西門國小通學步道即將完工，市長高虹安視察，確認變電箱遷移不影響人行動線。記者張裕珍／攝影
新竹市西門國小通學步道即將完工，市長高虹安視察，確認變電箱遷移不影響人行動線。記者張裕珍／攝影
新竹市西門國小是70多年歷史學校，去年也完成運動場翻新。記者張裕珍／攝影
新竹市西門國小是70多年歷史學校，去年也完成運動場翻新。記者張裕珍／攝影
新竹市西門國小是70多年歷史學校，由於緊鄰的北大路、北新街、延平路一段等道路人車頻繁，市府去年施工改善通學步道人行道舖面，同步遷移電箱、打造平整樹穴等。記者張裕珍／攝影
新竹市西門國小是70多年歷史學校，由於緊鄰的北大路、北新街、延平路一段等道路人車頻繁，市府去年施工改善通學步道人行道舖面，同步遷移電箱、打造平整樹穴等。記者張裕珍／攝影
新竹市西門國小通學步道改善即將完工，替樹木打造寬闊樹穴基地。記者張裕珍／攝影
新竹市西門國小通學步道改善即將完工，替樹木打造寬闊樹穴基地。記者張裕珍／攝影

人行道 新竹 高虹安

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