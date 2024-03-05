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獨／外界錯愕！竹縣府宣布新人事 祝賀他花圈送到「最後一刻喊卡」

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科一掃官司陰霾，今天上午照常舉行主管會報，但突然宣布人事異動，多位局處副手被點名交換。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科一掃官司陰霾，今天上午照常舉行主管會報，但突然宣布人事異動，多位局處副手被點名交換。記者黃羿馨／攝影

新竹縣政府多個局處副首長人事大地震，新竹縣長楊文科上午在縣府舉行主管會報時，突然宣布調動教育局、文化局、行政處、新聞處等，唯獨工務處副處長仍無人接任，楊文科僅表示，人選仍未決定。不過卻有不少縣府內部人員直擊，祝賀工程科長賴姓科長升任副處長的花圈已紛紛送進縣府。

據了解，新竹縣府在今天宣布人事異動前，已有決定由工務處工程科賴姓科長接任，因此，今天陸續有祝賀花圈送到，但不知為何在最後一刻喊卡，楊文科僅公布另外4局處副局處長人選，卻未宣布懸缺已久的工務處副處長人選，令外界錯愕，但有藍營民代證實，工務處副處長是由該名賴姓科長接任。

楊文科解釋尚未決定。新竹縣府新聞處同樣否認，僅強調「今天」不會公布工務處副手人選。就連新竹縣府工務處長戴志君都十分低調，強調「目前沒有相關的訊息，人事甄審部分基本上還是要按照程序」，對於紛紛送進工務處辦公室的花圈則表示「可能要問送花的」。

楊文科近日深陷竹北天坑案涉貪事件，工務處成為風暴核心，不僅前工務處長江良淵家藏千萬元現金涉貪事跡再次躍上媒體版面，就連檢調都透露，專案小組掌握關鍵文件，楊文科在該文件中的角色有「違背法令」之處，辦案人員更明確指出，楊文科所犯圖利罪「與竹北天坑有關」。

雖楊文科第一時間以50萬元交保後，嚴正澄清絕無涉貪，但專案小組卻認定楊文科疑似批准了部分送審不應通過的文件，有圖利之嫌，才會將他列為被告。

楊文科今天上午僅公布，行政處副處長由原新聞處副處長高佩菁接任，新聞處副處長則由原教育局副局長蔡淑貞接任，教育局副局長由原文化局副局長林益洲接任，文化局則由原行政副處長朱淑敏接任。目前仍未正式公布工務處副處長由誰接任。

祝賀工務處賴姓科長升任工務處副處長的花圈、花籃紛紛送進新竹縣府，但新竹縣長楊文科卻未正式公布。圖／讀者提供
祝賀工務處賴姓科長升任工務處副處長的花圈、花籃紛紛送進新竹縣府，但新竹縣長楊文科卻未正式公布。圖／讀者提供

文化局 新竹 楊文科

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