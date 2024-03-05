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社宅無法設管委會 桃市議員籲推「住戶代表委員會」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
社宅住戶無法比照公寓大廈住戶成立管委會，民代建議推動社宅住戶代表制度，與市府建立溝通管道。圖為社宅中路四號。本報資料照片
社宅住戶無法比照公寓大廈住戶成立管委會，民代建議推動社宅住戶代表制度，與市府建立溝通管道。圖為社宅中路四號。本報資料照片

桃園力拚社宅數量，但社宅住戶並非所有權人，無法比照公寓大廈住戶成立管委會，有民眾抱怨難以反映意見，呼籲市府應推動社宅住戶代表委員會，建立溝通管道。都發局回應，民眾可以透過第一線物業單位、住宅處、社宅服務中心表達意見，今年也會首度在各社宅舉辦座談會搜集住戶心聲，再研議後續是否成立代表委員會。

目前桃園社宅修繕管理由市府委外物業管理廠商負責，議員林政賢今指出，社宅住戶並非所有權人，無法依公寓大廈組織條例成立管委會，因此台北市2020年起實施社宅管理委員會制度，由住戶投票選出代表，彙整社區意見直接向市府提出建議，目前新北央北青年社宅已跟進，台中和高雄也研擬成立，桃園至今卻沒有對策。

議員黃崇真直言，住戶對設立管委會意願強烈，包括內部修繕、公設開放使用頻率等問題，上百名住戶都有意見，但現在住戶聲音常無法傳達，物業管理廠商也難為，未來社宅數量越來越多，建議應建立住戶代表制，直接向市府表達心聲。

議員陳韋曄也呼籲比照公寓大廈的調處委員會，成立社宅爭議仲裁委員會，邀請學者專家、業管團體代表以第三方身分介入調解、仲裁。

都發局長江南志表示，市府針對社宅爭議事件統計，以中路四號件數較高，約占總數25%，內容包括煙味、噪音、公共設施等問題；為協助住戶解決，市府提供智慧社宅APP、社宅服務中心專線及市政信箱1999等多元管道可隨時反映意見，並由社宅服務中心專責處理。

江南志指出，目前全台僅台北市訂有社宅社區營運管理要點，住宅處會參考其他縣市推動成效，評估以更有效率的方式協助住戶解決問題；今年市府也將先首次試辦座談會，搜集住戶意見，再研議住戶代表制後續可行性。

目前桃園社宅完工13處、4281戶，議員詹江村今批市府推動社宅態度消極，住宅處表示，預計2028年底前可再完工入住9處、1835戶；除已規畫40處、8000戶外，也持續盤點土地，預估未來可再增加7000戶。

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