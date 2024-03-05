廢棄窗戶巧變玻璃茶器！竹市廢玻璃再生藝品展有亮點

玻璃工藝為新竹市無形文化資產，竹市府文化局近年持續扶植玻璃工藝產業的發展和轉型，即日起至8日在大碩藝境推出「藝琉風城－廢玻璃再生藝品研究成果展」即日起至3月8日，展覽亮點之一為首度嘗試以回收的家戶廢棄平板窗戶玻璃為原料，透過創新技術做成生活茶器藝品，展現玻璃新生命。

新竹市文化局指出，去年度透過「新竹市文化創意產業輔導計畫」協助玻璃工藝產業業者琉情文創許文龍、國揚琉璃藝術坊邱小睿、凡特稀霓虹工作室黃順樂、樂玻璃鄭銘樊與C.C.C. Glass Works陳建志等人開拓市場通路。

其中，琉情文創的許文龍透過計畫輔導加上本身技術，創作玻璃茶具，成功跨足茶藝廊通路，今年也攜手新竹市環保局推出「藝琉風城－廢玻璃再生藝品研究成果展」，利用脫蠟鑄造技法結合冷加工，創作出廢玻璃添加再利用比例達95%的玻璃茶具。

文化局長王翔郁表示，茶席文化自古以來多以陶器作為茶具，然近年來晶瑩剔透、有著斑爛色彩變化的玻璃茶具逐漸於茶席之間嶄露頭角，讓品茶者品出與陶茶具不一樣的口感，此次許文龍老師與竹市環保局首度嘗試以回收的家戶廢棄平板窗戶玻璃為原料，製成再生玻璃工藝品，又讓玻璃文創轉型提升至更豐富的境界。

文化局指出，「藝琉風城－廢玻璃再生藝品研究成果展」於大碩藝境（新竹市北區北大路168號5樓之1），現場陳列有「原料、研究過程展示區」和「工藝品展示區」，展示期間每天前10名填寫問卷的民眾，更可獲得精美小禮物1份。展覽詳情請至竹市環保局臉書粉絲專頁查詢。