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最醜中壢火車站確定今年拆了 中壢臨時新站6月15日啟用

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
網稱「最醜車站」的台鐵中壢車站（見圖）預定9月拆掉，中壢臨時新車站今年6月15日啟用。記者曾增勳／攝影
網稱「最醜車站」的台鐵中壢車站（見圖）預定9月拆掉，中壢臨時新車站今年6月15日啟用。記者曾增勳／攝影

桃園市台鐵中壢火車站被網稱「最醜的車站」，確定要拆了！「中壢臨時新站」硬體完成，交通部鐵道局北部工程分局正趕工做最後內外檢查，該局今天上午表示，中壢臨時新車站將在6月15日啟用，提供乘客使用，中壢舊車站配合台鐵搬遷處理，預計9月拆掉，未來中壢新站興建改頭換面。

中壢火車站自日據時代建成啟用，迄今逾130歷史，現今車站每天出入旅客人數為台鐵全台車站的第4名，但是老車站建築，屢被網友封為「最醜的車站」，交通部長王國材先前現場會勘承諾，「大家說中壢火車站很醜，那就換一個新的車站」，今年6月拆舊站、啟用中壢臨時新車站。

為讓「最醜的車站」中壢車站改頭換面，在地方關民意關切下，立委魯明哲在立院交通委員會力爭「中壢車站三鐵共構」，包括行政院副院長鄭文燦、王國材及桃園市長張善政多次視察進度關心，魯明哲說，現在中壢車站三鐵共構定案，中壢臨時新站將在5月完工，預定6月啟用，接著中壢 舊車站就要拆掉，未來中壢新車站將斥資155億元經費，配合地下三鐵鐵軌運行和地面站體，成為一個新穎、好看的車站。

鐵道局表示，中壢臨時新站目前施工進度9成多，快要接近完工，現在進行新站內外檢查最後階段，工程進度順利，預定6月15日中壢臨時新車站啟用，供乘客使用，原有舊車站封閉，配合台鐵搬遷處理作業，預計9月拆除舊站，未來155億元的新中壢車站，由大陸工程得標，之後在臨時新站啟用後，將接續展開中壢新車站興建工程。

網稱「最醜車站」的台鐵中壢車站確定要拆了，中壢臨時新車站（見圖）今年6月15日啟用。記者曾增勳／攝影
網稱「最醜車站」的台鐵中壢車站確定要拆了，中壢臨時新車站（見圖）今年6月15日啟用。記者曾增勳／攝影
網稱「最醜車站」的台鐵中壢車站確定要拆了，中壢臨時新車站後站（見圖）提前乘客使用。記者曾增勳／攝影
網稱「最醜車站」的台鐵中壢車站確定要拆了，中壢臨時新車站後站（見圖）提前乘客使用。記者曾增勳／攝影

交通部長 台鐵 火車站

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