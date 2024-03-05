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竹縣敬老愛心卡及愛陪卡臨櫃製卡 今起隨辦隨取免等待

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府也特別加碼，鄉親在3月6日至19日期間申請，就可獲得精美禮物，且當月生日的鄉親當月1日就可提出申請，讓大家更方便使用敬老愛心卡。記者郭政芬／攝影
縣府也特別加碼，鄉親在3月6日至19日期間申請，就可獲得精美禮物，且當月生日的鄉親當月1日就可提出申請，讓大家更方便使用敬老愛心卡。記者郭政芬／攝影

為減少長輩及持有身心障礙證明的縣民申領敬老卡、愛心卡及愛心陪伴卡的等待時間，新竹縣政府推出便民服務，自今天起民眾可視自身需求，直接至縣府社會處老人及身障福利科臨櫃申請，備齊相關文件後可立即製作，最快3分鐘即可領卡。

新竹縣議員楊昌德及其他議員日前曾在議會提及申請卡片時間過長，民眾前往公所辦理後，申請資料再送台北悠遊卡公司卡廠製作，待製卡完畢後再送回縣府後發給民眾，等待期約3周之久。

新竹縣楊文科今天表示，縣府為此立即改善，敬老愛心卡臨櫃製卡今天啟用，只要3分鐘就能拿到，縣府也特別加碼，鄉親在3月6日至19日期間申請，就可獲得精美禮物，且當月生日的鄉親當月1日就可提出申請，讓大家更方便使用敬老愛心卡。

為解決民眾等待時程，並改善相關作業流程，社會處特別開設敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡臨櫃製卡，隨辦隨取，大幅縮減民眾等待時間。

根據社會處統計，近2年來敬老及愛心卡使用情形，111年發卡張數4447張、112年發卡張數達8624張，成長率為93%；核銷金額111年共1382萬元、112年增加至2690萬元，成長率高達94%；數據顯示除了擴大使用範圍外，民眾使用率也大幅成長。　

社會處表示，現行敬老愛心卡除了可使用於客運、計程車、台鐵之外，亦可使用自費錢包半價搭乘五大捷運(北捷、新北捷、桃捷、中捷、高捷)，滿足新竹縣長者及身障者行的需求！縣府致力推廣使用敬老愛心卡搭乘大眾運輸工具，近2年來不斷擴大使用範圍，包含台鐵、日豪客運、亞通客運等，鼓勵縣民朋友社會參與、健康促進及活躍老化。

為鼓勵申辦，縣府與新竹縣文化基金會合作辦卡送禮活動，自3月6日至19日，每日上午8點起，至縣府社會處(老人及身障福利科)申辦前20位民眾，可獲得小禮物1份，歡迎符合申請資格的縣民踴躍申請。

備齊相關文件後可立即製作，最快3分鐘即可領卡。記者郭政芬／攝影
備齊相關文件後可立即製作，最快3分鐘即可領卡。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府推出便民服務，自今天起民眾可視自身需求，直接至縣府社會處老人及身障福利科臨櫃申請。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府推出便民服務，自今天起民眾可視自身需求，直接至縣府社會處老人及身障福利科臨櫃申請。記者郭政芬／攝影
為解決民眾等待時程，並改善相關作業流程，社會處特別開設敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡臨櫃製卡，隨辦隨取，大幅縮減民眾等待時間。記者郭政芬／攝影
為解決民眾等待時程，並改善相關作業流程，社會處特別開設敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡臨櫃製卡，隨辦隨取，大幅縮減民眾等待時間。記者郭政芬／攝影

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