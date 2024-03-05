影／竹縣鄉鎮長齊聚縣長室幫打氣 楊文科涉貪：公道自在人心

新竹縣長楊文科近來官司纏身，新竹縣各鄉鎮長今天上午特地前來縣長室為楊文科加油打氣，除了民進黨籍竹北市長鄭朝方和新豐鄉長徐煒傑以及出國的寶山鄉長邱振瑋缺席外，其餘13鄉鎮市長均出席替楊文科打氣。楊文科感動表示，對於案子他不好說什麼，但相信公道自在人心。

新竹縣十三鄉鎮市長聯誼會會長、芎林鄉長黃正彪表示，縣長楊文科在上周「發生一些問題」，但大家都相信縣長是清白的，「盼司法盡快還給縣長清白」，也因為這件事在鄉鎮市長聯誼會的群組備受討論，因此大家決定來關心一下，來跟縣長縣長加油打氣。

「縣長加油！」黃正彪強調，因為平常縣長楊文科，對13鄉鎮市都非常照顧，這次還有代表會的主席，也都一起來跟縣長來加油、關心，相信縣長還是會持續推動縣政，繼續照顧13鄉鎮，也會繼續幫助縣民和各鄉鎮處理大小事，不管是建設還是鄉親社會的福利部分，相信縣長會持續的來協助。

橫山鄉長張志弘也說，他認識縣長10多年，絕對相信他的為人。

眾人也獻上鮮花，高喊「縣長加油」，楊文科也感動表示，感謝大家給他很大的溫暖，他會更努力，希望司法能還他清白，謝謝大家關心。