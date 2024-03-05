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豐采520損鄰案 竹縣要求豐邑限期展開協調

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

針對豐采520建案旁道路坍塌案發生後，建商迄今未就損鄰賠償與鄰近社區協調，新竹縣政府工務處昨天表示，案發以來召開多次專案小組會議，都有決議請豐邑建設謹慎全面進行搶險計畫，應積極妥善處理損壞鄰房公設的修復計畫及工程，將依法要求豐邑建設積極主動盡速啟動協調機制，並限期回報成果。

日前本報訪問受災社區，至今還未進入鄰損賠償階段，該社區指出，天坑案剛發生時，社區以安全為第一訴求，等到安全狀況明朗化之後，才會進入到賠償階段，近期社區已找相關律師，而且天坑的另一份鑑定報告也出爐，正要開始談後續鄰損與賠償。

縣府昨回應，道路坍塌事件發生後，立即勒令豐采520停工，目前現場還在停工狀態。縣府也聘請台大專業團隊襄助施工專業建議，召開多次專案小組會議，目前豐邑建設已再提送搶險計畫成果報告修正版。  

另外，縣府於2月也收到台北市土木技師公會事件鑑定報告書，3月將召開專案小組審查，除了針對搶險計畫以外，也會將鄰房損壞賠償執行進度，作為會議專案報告的項目。

縣府也再次強調，社區住戶的權益不容漠視、展開協調也不容再延宕，將會依照「新竹縣建築爭議事件處理辦法」要求豐邑建設積極主動盡速啟動協調機制，並且限期回報成果。

天坑 新竹 520

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