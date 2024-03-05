台68榮濱路匝道公路局擬取消 竹市府反對

台61線西濱快速道路全線僅剩竹縣鳳鼻至竹市香山段缺口，交通部公路局前天在南寮召開高架工程地方說明會，計畫取消東西向快速道路台68線榮濱路匝道，在新竹漁港上方施作「台68系統交流道」串連台61高架；除議員劉康彥反對，市府也表態弊大於利，建議台68維持現況。公路局表示，會將所有意見帶回研議。

劉康彥說，基於安全、交通順暢與改善生活品質，高架新建工程勢在必行，尤其南寮的路線設計已避開爭議與影響最大海濱路，改走新港二路，符合地方共識。

但公路局有意取消台68線榮濱路匝道、在新竹漁港上方施作「台68系統交流道」銜接未來的台61高架，遭民眾反對。劉康彥說，當台61鳳鼻至香山段缺口完成後，台15的「通過性車流」勢必大減，至少6至7成移轉到新建的台61高架快速道路，因此，台68若要銜接台61，請公路局新設交流道銜接即可。

市府交通處也說，交通部去年拜會市府時，市府站在民意及專業立場即表達台68線榮濱路匝道與南寮大道是新竹縣市往返南寮漁港重要聯絡道路，設置目的是為解決東大路四段交通瓶頸，若廢除匝道與縮減南寮大道，將重蹈覆轍。

交通處表示，新設系統交流道對南寮地區弊大於利，橋梁體積龐大，對整體南寮漁港環境與景觀衝擊甚鉅，亦會減少台15線過路車流，影響周邊店家商機；因此，市府為兼顧南寮地區居民通行權利與生計，建議台68線應維持現況，於鳳崗與港南附近設置交流道即可。