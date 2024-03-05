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耗資2.4億 八德派出所新廳舍動工 拚明年完工

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
桃園市長張善政（中）等主管、民代昨為八德派出所辦公廳舍工程上香祈福。記者周嘉茹／攝影
桃園市長張善政（中）等主管、民代昨為八德派出所辦公廳舍工程上香祈福。記者周嘉茹／攝影

桃園市八德派出所和八德交通分隊原建物自1986年啟用迄今已37年，辦公環境老舊擁擠，廳舍新建工程昨天動土，總經費2億4070萬元，預計明年底完工。市長張善政強調，八德發展快速，人口不斷增加，市政建設不能停，盼基礎設施趕上八德發展，發揮重要功用。

八德派出所在八德擴大重劃區內，轄區12個里，人口逾5萬7千人，鄰近三元宮、區公所、興仁花園夜市、桃捷綠線G01、G02站，市警局鑒於地方人口與建設快速發展，辦公廳舍不敷使用，爭取原址建新大樓，規畫地下1層地上3層，總樓地板面積約1150坪，符合綠建築、智慧建築規範，可容納100人執行勤務及辦公所需。

市長張善政、市警局長吳坤旭昨主持動土典禮，場面熱鬧。張善政強調，舊八德派出所和八德交通分隊大樓擁擠且老舊，民眾洽公不便，市府大力支持八德派出所等重要工程，不能讓市政建設停頓，要讓市政基礎設施趕上地方發展、發揮重要功用，如今年陸續啟用的八德三號社宅暨圖書分館、八德轉運站等，市府以提升市民生活品質為重。

警方指出，大樓新建工程去年10月31日順利發包，預計明年底完工，以八塊厝歷史為根基，外觀以警盾代表的灰、白鴿代表的白及警徽代表的黃作為配色，妥適規畫內部動線及便民空間，服務在地鄉親。

張善政 綠建築 重劃區

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