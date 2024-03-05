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新竹客運苗栗12路線 年底停駛

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
新竹客運在苗栗縣12條路線今年底停駛，縣長鍾東錦要求團隊提前部署因應，研擬對策減少衝擊。記者范榮達／攝影
新竹客運在苗栗縣12條路線今年底停駛，縣長鍾東錦要求團隊提前部署因應，研擬對策減少衝擊。記者范榮達／攝影

新竹客運在苗栗縣12條路線代駛到今年底熄燈，其中5條已有業者得標籌備營運中，另有7條路線明天開標，截至昨天尚無業者投標，縣府工務處指出，其中，卓蘭、泰安還有幸福巴士營運，公館申請中，大湖購車中，會盡量協助民眾解決通行困難。

獅潭鄉長劉淑能、大湖鄉長黃惠琴及卓蘭鎮長詹錦章等人，都對新竹客運停駛憂心忡忡，首當其衝就是偏鄉及弱勢、學生等族群，縣長鍾東錦要求工務處妥適規畫因應對策，縣務會議列管進度。

公路局新竹監理所指出，12條路線其中第1階段5條路線，包括「5655」大湖-卓蘭（經八份）、「5656」苗栗-大湖、「5657」苗栗-獅潭、「5658」苗栗-新雞隆、「5664」苗栗-三義，亦捷科技公司得標籌備，籌備期到今年5月2日，並得延長半年至11月2日。

第2階段7條路線「5659」苗栗-北河活動中心、「5660」苗栗-福基、「5661」大湖-中興、「5663」大湖-卓蘭、「5667」後龍-三湖、「5668」苗栗-通霄鎮公所、「5669」苗栗-後龍，公告至昨日還沒業者投標，6日就要開標。

工務處指出，7條路線包括公館、大湖、泰安、卓蘭、後龍、通霄；其中，卓蘭、泰安幸福巴士營運中，公館申請幸福巴士中，大湖申請幸福巴士購車中；工務處成立相關群組掌握進度，最近也辦理研商公共運輸服務升級計畫會議，希望提高公所申請意願。

巴士 新竹 鄉長

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