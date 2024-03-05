視察桃捷棕線 鄭文燦盼市府別漏接球

行政院副院長鄭文燦昨到桃園視察捷運棕線，強調市府負擔已減少，要盡速規畫、發包，及早啟動桃園車站大站區策略性都更等，「不要漏接每1顆球」；市府回應，市長張善政在棕線尋求核定過程中全力、全速配合中央，市府未來也會持續以同樣態度進行後續工程。

鄭文燦昨到棕線BRH01站預定地、台銀桃園分行停車場聽取簡報後忍不住解說；他說，棕線總經費456.49億元，可行性規畫階段中央只出82億，市長張善政和市府秘書長詹榮鋒持續溝通，希望地方減少負擔，最後行政院核示中央負擔過半的238.42億，地方只分擔218.07億，扣掉自償性預算，地方8年內只要編92億，1年僅需約10億；目前工程能量仍擠，建設要配速，請市府要盡速規畫、發包。

鄭文燦說，棕線有7個車站，市府都可規畫聯開，包括BRH02巨蛋站附近的建國一村、BRH03站舊龜山區公所預留的停車場、BRH06站龍華科技大學附近都有空間可規畫，有望挹注財政、帶動地方發展。

鄭文燦表示，桃園車站大站區未來橫跨大樹林、市區和龜山，他任內已推動成功路、復興路2個公辦都更，策略性都更區市府應該及早啟動，讓桃園車站成為交通、商業樞紐，未來集合綠線、棕線、鐵路地下化的桃園新站也期盼可以如同板橋新站，成為桃園新亮點，「所有的口水都會結束，建設會留下」。

鄭文燦也強調，已積極協助桃園發展，「希望市府不要漏接每1顆球」。市府新聞處長羅楚東回應，市長張善政在棕線核定過程中全力配合中央，皆以最快速度繳交所需調整，捷工局展現絕佳行政效率才能獲得中央支持，未來市府會持續以同樣態度進行後續工程。

捷運是桃園建設重中之重，除棕線本月獲行政院核定，捷工局1月已完成橘線踏勘、發包可行性研究案，力拚2028年核定。

捷工局昨也表示，綠線17個車站包括7座高架、10座地下站造型也陸續設計完成，各自蘊含地方特色與文化，其中G08、G09車站為國內首次採分離式月台設計車站。