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桃捷綠線拚2026通車 全線17車站造型搶先曝光

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
捷運綠線G11車站造型極具時尚感，出入口頂蓬為世界首創單一結構撐起的木構造頂蓬。圖／桃園市捷工局提供
捷運綠線G11車站造型極具時尚感，出入口頂蓬為世界首創單一結構撐起的木構造頂蓬。圖／桃園市捷工局提供

桃園捷運綠線G08車站2月完成結構基礎底板，第一階段預計2026年達成北段G11至G32站通車目標。桃園市捷工局表示，17個車站包括7座高架、10座地下車站，車站造型陸續設計完成並開箱，各自蘊含著地方特色與文化，其中G08、G09車站為國內首次採分離式月台設計車站。

綠線是市府自行興建的第1條捷運，全長27.8公里，行經區域範圍，涵蓋八德、桃園、蘆竹、大園區。

捷運局表示，桃園曾有「千塘之鄉」美譽，因此高架車站設計融入此特色，打造新的埤塘風情，像是位於蘆竹區的G13a站，以埤塘地景為靈感來源，結合蘆竹隨風搖曳的枝幹發想，並融合水波紋與綠意，猶如隱身於城市的蘆葦；位於桃園國際機場特定區的G32站，為綠線北端終點，設計概念以飛行意象作為主軸，與鄰近的機場視點連接，旅客可以近距離觀賞飛機起降。

地下車站則融入城市美感，捷運局表示，桃園區G06車站在建設過程中，以位處陽明公園為主軸，將捷運與公園巧妙整合；G07車站與桃園火車站共構，是桃園交通的核心樞紐，因此打造流暢且具有動態感的空間。

桃園區G08、G09車站為路外車站，以連通道銜接車站及隧道，並將月台設置於隧道內，為國內首次採分離式月台設計，車站融合傳統信仰和現代都市發展理念設計；G11車站出入口A位於桃園展演公園及桃園區核心住宅區，出入口頂蓬為世界首創單一結構撐起的木構造頂蓬，將成為桃園捷運的特殊地標。

捷運綠線G13a站，以埤塘地景為靈感來源。圖／桃園市捷工局提供
捷運綠線G13a站，以埤塘地景為靈感來源。圖／桃園市捷工局提供

捷運 桃園

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