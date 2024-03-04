耗資2億！八德派出所新廳舍工程動土典禮 預計明年落成

桃園市警局八德分局八德派出所暨交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程，今下午由市長張善政親自主持動土典禮，為「八德派出所暨八德交通分隊辦公廳舍」上香祈福及執鏟，新建大樓以「八塊厝」歷史為根基，總經費耗資新台幣2億4070萬元，預計明年底完工。

張善政今指出，八德發展非常快速，人口不斷增加，過去舊的八德派出所和八隊交通分隊共用一棟大樓，非常擁擠且老舊，民眾洽公非常不便，因 此將舊大樓打掉，重新規劃建新大樓；他提到，近幾年很多市府規劃建築都因預算不足停擺，但近一年多釐清許多市府必須大力支持的重要工程，包括今天的八德派出所等，該追加預算的趕快追加，不能讓市政建設停頓，因此今天很高興八德派出所新廳舍動土，讓市政基礎設施趕上八德發展，在地方發揮重要的功用。

八德派出所建物起造於民國75年間，位於八德擴大重劃區內，轄內共12個里，人口數超過5萬7千人，鄰近三元宮、區公所、興仁花園夜市、桃園捷運綠線G01、G02站，人口與建設快速發展，因此規劃將原址興建為地下1層、地上3層，總樓地板面積約1150坪，符合綠建築、智慧建築規範的八德派出所與八德交通分隊聯合辦公大樓，未來將可容納100人執行勤務及辦公所需。