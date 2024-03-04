苗縣府一級主管異動 衛生局長楊文志今布達交接

苗栗縣政府衛生局今天辦理新任局長交接布達儀式，新任局長楊文志正式接任衛生局的領導職務。他表示，未來將繼續致力於保障縣民的健康和促進公共衛生，同時在受理各醫療院所的醫療服務提案，以及民間長照機構的申請設立，也會用有效率的審核機制，讓有意願為苗栗服務的醫療工作者、長照產業投資者，來造福苗栗鄉親。

楊文志過去曾擔任疾病管制署副研究員、桃園市衛生局主任秘書、苗縣府衛生局副局長及社會處長，專長為公共衛生、流行病學、生物統計及長照管理。在過去5年擔任社會處長期間，具有豐富的衛生及社政領域經驗。

他說，以過往社會處推動的社區照顧關懷據點、老人文康中心的長青學苑、教育處推動的樂齡學院，原住民體系的文化健康部落站，去接觸年長的鄉親長輩，期望每一個衛生所，能跨鄉鎮市、在同一個生活圈內，去認識連結、深度交往40個社團。

先藉由為這些社團理事長、總幹事、幹部、會員，提供健康促進、健康篩檢的服務，讓他們接收到我們的服務，之後，幫衛生局宣傳更多的服務，讓更多的鄉親，能理解、能接受、能善用政府的資源，例如：定期的成人健康檢查、癌症篩檢、疫苗接種，做好自我健康照顧。