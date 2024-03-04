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苗縣府一級主管異動 衛生局長楊文志今布達交接

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府衛生局今天辦理新任局長楊文志及卸任長張蕊仙交接布達儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府衛生局今天辦理新任局長楊文志及卸任長張蕊仙交接布達儀式。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府衛生局今天辦理新任局長交接布達儀式，新任局長楊文志正式接任衛生局的領導職務。他表示，未來將繼續致力於保障縣民的健康和促進公共衛生，同時在受理各醫療院所的醫療服務提案，以及民間長照機構的申請設立，也會用有效率的審核機制，讓有意願為苗栗服務的醫療工作者、長照產業投資者，來造福苗栗鄉親。

楊文志過去曾擔任疾病管制署副研究員、桃園市衛生局主任秘書、苗縣府衛生局副局長及社會處長，專長為公共衛生、流行病學、生物統計及長照管理。在過去5年擔任社會處長期間，具有豐富的衛生及社政領域經驗。

他說，以過往社會處推動的社區照顧關懷據點、老人文康中心的長青學苑、教育處推動的樂齡學院，原住民體系的文化健康部落站，去接觸年長的鄉親長輩，期望每一個衛生所，能跨鄉鎮市、在同一個生活圈內，去認識連結、深度交往40個社團。

先藉由為這些社團理事長、總幹事、幹部、會員，提供健康促進、健康篩檢的服務，讓他們接收到我們的服務，之後，幫衛生局宣傳更多的服務，讓更多的鄉親，能理解、能接受、能善用政府的資源，例如：定期的成人健康檢查、癌症篩檢、疫苗接種，做好自我健康照顧。

未來工作重點，還有公立長照機構的興建，這也是鍾縣長的施政重點，藉由縣立長照機構，提供弱勢長輩一個安養的停泊站。另外，在爭取中央補助，辦理衛生所的重建（新建）的同時，也會規畫衛生所、社福中心、心衛分站、長照分站「合署辦公」，讓衛政、社政能 緊密結合，發揮1+1大於2的縣政服務。

苗栗縣政府新任衛生局長楊文志今起正式接任領導職務，未來將繼續致力於保障縣民的健康和促進公共衛生。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府新任衛生局長楊文志今起正式接任領導職務，未來將繼續致力於保障縣民的健康和促進公共衛生。圖／苗栗縣政府提供

衛生局 衛生所 長照

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