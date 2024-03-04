快訊

桃機南跑道歲修航班大亂惹怨 交通部認疏失：2原因致延誤超乎預期

頭份市公所今年加碼學生營養午餐10元 約萬名學子受惠

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
頭份市公所今年新增預算2200萬元，推動「提升本市高、國中及國小學生營養午餐」計畫，約1萬名學子受惠；市長羅雪珠市長今天偕同代表會主席温宜靜等多位代表視察建國國中營養午餐。圖／頭份市公所提供
頭份市公所今年新增預算2200萬元，推動「提升本市高、國中及國小學生營養午餐」計畫，約1萬名學子受惠；市長羅雪珠市長今天偕同代表會主席温宜靜等多位代表視察建國國中營養午餐。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市公所今年新增預算2200萬元，於112學年度下學期開始，額外加碼市內各高國中小學營養午餐10元，讓餐費達55元，約1萬名學子受惠；市長羅雪珠今天中午視察建國國中辦理情形，希望能提升午餐品質，學童吃得好、營養均衡，能更健康、學習更好。

建國國中今天午餐菜單白米飯、檸檬雞翅、洋蔥豬柳(雙主菜)、時令蔬菜、筍香羹湯及保久乳。校長林秋嬋說，這學期開始的營養午餐，縣府及公所每餐各加碼10元，並與高鈣概念結合，提高點心的頻率及增添菜色的品項與品質，讓營養午餐內容多樣化，孩子們可以吃到質量並重、安全健康的營養午餐。

羅雪珠指出，孩子的成長，飲食營養是重要的一環，現在外食外送越來越方便，便利商店、飲料店到處林立，食物的選擇多元，人們卻沒有變得更健康。根據「國民營養健康狀況變遷調查」，糖尿病、心血管疾病發生在青少年及兒童有越來越多的傾向。

她希望學校的營養午餐可以吸引學童，教會孩子什麼叫做均衡飲食，讓他們愛吃且吃得營養，可以健康成長、能專注學習。

公所這學期開始補助學校營養午餐經費，頭份各校辦理營養午餐有多種不同方式，這每餐加碼10元的運用各校也有所差異，有豐富菜色、增量水果、每周1次雙主菜、增加豆漿、優酪乳、堅果、小魚乾。公所後續會邀集學校分享辦理情形，希望在經驗交換中滾動式檢討中，讓這加碼發揮最佳效益。

縣府表示，目前縣內18鄉鎮補助學生午餐情形不一，三義、獅潭、銅鑼、通霄、西湖、泰安、三灣、南庄，都是全額補助；苗栗市公所每餐補助23元；造橋、大湖鄉公所每餐補助20元；竹南、後龍、苑裡、頭屋、公館、卓蘭等6公所目前無規畫補助。

營養午餐

延伸閱讀

國小校長兼任營養午餐秘書遭質疑 竹市府要求移交給護理師

新竹縣國中小免費營養午餐加碼10元 9月起上路

營養午餐其實很好吃？ 過來人回憶：有「珍奶」那餐超好吃

要求8成家長同意！新北營養午餐調價門檻「全台最高」 教育局下修到7成

相關新聞

頭份市公所今年加碼學生營養午餐10元 約萬名學子受惠

苗栗縣頭份市公所今年新增預算2200萬元，於112學年度下學期開始，額外加碼市內各高國中小學營養午餐10元，讓餐費達55...

桃竹苗TPASS不能搭關西幸福巴士 交旅處爭取把各鄉鎮納入

新竹縣關西鎮境內4條新竹客運路線只行駛到今天，關西鎮公所宣布今天起由幸福巴士替代上路載客，民眾可憑現金、電子票證搭車，敬...

桃捷龜山棕線通過 鄭文燦盼打造桃園大車站新亮點

桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告獲行政院核定，行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察表示，該計畫中央原預計只出82億，不過...

新竹客運12條苗栗路線年底熄燈 縣府提前部署因應

新竹客運在苗栗縣12條路線代駛到今年底熄燈，其中5條已有業者得標籌備營運中，另有7條路線3月6日開標，縣長鍾東錦要求團隊...

苗縣府一級主管異動 衛生局長楊文志今布達交接

苗栗縣政府衛生局今天辦理新任局長交接布達儀式，新任局長楊文志正式接任衛生局的領導職務。他表示，未來將繼續致力於保障縣民的...

公路局擬取消台68榮濱路匝道 竹市議員、市府反對

台61線西濱快速道路全線僅剩竹縣鳳鼻至竹市香山段缺口，仍與一般省道共線，交通部公路局3日在南寮召開綜合規畫階段地方說明會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。