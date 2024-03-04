頭份市公所今年加碼學生營養午餐10元 約萬名學子受惠

苗栗縣頭份市公所今年新增預算2200萬元，於112學年度下學期開始，額外加碼市內各高國中小學營養午餐10元，讓餐費達55元，約1萬名學子受惠；市長羅雪珠今天中午視察建國國中辦理情形，希望能提升午餐品質，學童吃得好、營養均衡，能更健康、學習更好。

建國國中今天午餐菜單白米飯、檸檬雞翅、洋蔥豬柳(雙主菜)、時令蔬菜、筍香羹湯及保久乳。校長林秋嬋說，這學期開始的營養午餐，縣府及公所每餐各加碼10元，並與高鈣概念結合，提高點心的頻率及增添菜色的品項與品質，讓營養午餐內容多樣化，孩子們可以吃到質量並重、安全健康的營養午餐。

羅雪珠指出，孩子的成長，飲食營養是重要的一環，現在外食外送越來越方便，便利商店、飲料店到處林立，食物的選擇多元，人們卻沒有變得更健康。根據「國民營養健康狀況變遷調查」，糖尿病、心血管疾病發生在青少年及兒童有越來越多的傾向。

她希望學校的營養午餐可以吸引學童，教會孩子什麼叫做均衡飲食，讓他們愛吃且吃得營養，可以健康成長、能專注學習。

公所這學期開始補助學校營養午餐經費，頭份各校辦理營養午餐有多種不同方式，這每餐加碼10元的運用各校也有所差異，有豐富菜色、增量水果、每周1次雙主菜、增加豆漿、優酪乳、堅果、小魚乾。公所後續會邀集學校分享辦理情形，希望在經驗交換中滾動式檢討中，讓這加碼發揮最佳效益。

縣府表示，目前縣內18鄉鎮補助學生午餐情形不一，三義、獅潭、銅鑼、通霄、西湖、泰安、三灣、南庄，都是全額補助；苗栗市公所每餐補助23元；造橋、大湖鄉公所每餐補助20元；竹南、後龍、苑裡、頭屋、公館、卓蘭等6公所目前無規畫補助。