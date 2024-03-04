桃竹苗TPASS不能搭關西幸福巴士 交旅處爭取把各鄉鎮納入

新竹縣關西鎮境內4條新竹客運路線只行駛到今天，關西鎮公所宣布今天起由幸福巴士替代上路載客，民眾可憑現金、電子票證搭車，敬老愛心卡也能用，不過因桃竹竹苗TPASS尚未納入，有鄉親擔心手中票證如同廢票，對此新竹縣交旅處請民眾放心，各鄉鎮幸福巴士將採階段式納入桃竹竹苗TPASS。

新竹客運停駛、關西幸福巴士上路，但卻讓不少平時利用公車通勤的民眾著急，擔心手中的桃竹竹苗TPASS會不會變廢票，紛紛向公所詢問。關西鎮公所坦承短期內無法將桃竹竹苗TPASS納入幸福巴士使用，但持續努力爭取中。

關西鎮長陳光彩指出，因整合問題，桃竹竹苗TPASS暫時無法搭乘關西幸福巴士，公所當然希望能盡早納入，但在此之前可能仍需要通勤民眾體諒，暫時採用其他付款方式乘車，同時公所也收到不少民眾建議，希望能開放國光客運龍潭至關西區間短途上下車，方便通勤兩地上班的民眾。

新竹縣交旅處表示，新竹縣啟用幸福巴士的鄉鎮包括尖石、五峰和關西，未來還有芎林、新埔、湖口，也都會陸續啟用，桃竹竹苗TPASS也採階段式納入，民眾目前已可使用TPASS搭乘尖石鄉的幸福巴士，五峰、關西正在爭取中，票價比照新竹公車收費，全票15元、半票8元。

至於民眾盼國光客運開放龍潭、關西短程，交旅處表示，由於桃園市區公車已有龍潭至關西來回路線，考量與市區公車競合問題，因此國光客運不開放此路線，新竹縣民仍需由竹東乘車到龍潭。

新竹縣副縣長陳見賢指出，關西鎮是新竹縣面積第3大鄉鎮，轄內有21個里、幅員遼闊，即使縣政府不斷補助，但新竹客運10幾年來仍不斷虧損，也因新竹客運採定時、定點，每條路線都只有2、3人坐，甚至空車，已不符合鄉親和長輩需求。

陳見賢表示，關西鎮現在還有公車通勤需求，就只剩下長輩和學生，但這些都是最需要服務，也最弱勢的，加上關西鎮各鄰里分布很廣，幸福巴士啟用後，未來若有問題，一定依鄉親需求滾動式檢討。