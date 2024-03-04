快訊

珍奶大亨要送嫩模小三的小豪宅 一坪破200萬創北市新高

台股大漲369點收19,305點站穩萬九 櫃買指數再創高

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「短時間大量獲利」像聚寶盆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃竹苗TPASS不能搭關西幸福巴士 交旅處爭取把各鄉鎮納入

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣關西鎮境內4條新竹客運路線只行駛到今天，關西鎮公所宣布今天起由幸福巴士替代上路載客，民眾可憑現金、電子票證搭車，敬老愛心卡也能用，唯獨桃竹竹苗TPASS暫時無法搭乘。記者黃羿馨／攝影
新竹縣關西鎮境內4條新竹客運路線只行駛到今天，關西鎮公所宣布今天起由幸福巴士替代上路載客，民眾可憑現金、電子票證搭車，敬老愛心卡也能用，唯獨桃竹竹苗TPASS暫時無法搭乘。記者黃羿馨／攝影

新竹縣關西鎮境內4條新竹客運路線只行駛到今天，關西鎮公所宣布今天起由幸福巴士替代上路載客，民眾可憑現金、電子票證搭車，敬老愛心卡也能用，不過因桃竹竹苗TPASS尚未納入，有鄉親擔心手中票證如同廢票，對此新竹縣交旅處請民眾放心，各鄉鎮幸福巴士將採階段式納入桃竹竹苗TPASS。

新竹客運停駛、關西幸福巴士上路，但卻讓不少平時利用公車通勤的民眾著急，擔心手中的桃竹竹苗TPASS會不會變廢票，紛紛向公所詢問。關西鎮公所坦承短期內無法將桃竹竹苗TPASS納入幸福巴士使用，但持續努力爭取中。

關西鎮長陳光彩指出，因整合問題，桃竹竹苗TPASS暫時無法搭乘關西幸福巴士，公所當然希望能盡早納入，但在此之前可能仍需要通勤民眾體諒，暫時採用其他付款方式乘車，同時公所也收到不少民眾建議，希望能開放國光客運龍潭至關西區間短途上下車，方便通勤兩地上班的民眾。

新竹縣交旅處表示，新竹縣啟用幸福巴士的鄉鎮包括尖石、五峰和關西，未來還有芎林、新埔、湖口，也都會陸續啟用，桃竹竹苗TPASS也採階段式納入，民眾目前已可使用TPASS搭乘尖石鄉的幸福巴士，五峰、關西正在爭取中，票價比照新竹公車收費，全票15元、半票8元。

至於民眾盼國光客運開放龍潭、關西短程，交旅處表示，由於桃園市區公車已有龍潭至關西來回路線，考量與市區公車競合問題，因此國光客運不開放此路線，新竹縣民仍需由竹東乘車到龍潭。

新竹縣副縣長陳見賢指出，關西鎮是新竹縣面積第3大鄉鎮，轄內有21個里、幅員遼闊，即使縣政府不斷補助，但新竹客運10幾年來仍不斷虧損，也因新竹客運採定時、定點，每條路線都只有2、3人坐，甚至空車，已不符合鄉親和長輩需求。

陳見賢表示，關西鎮現在還有公車通勤需求，就只剩下長輩和學生，但這些都是最需要服務，也最弱勢的，加上關西鎮各鄰里分布很廣，幸福巴士啟用後，未來若有問題，一定依鄉親需求滾動式檢討。

關西鎮長陳光彩也說，關西鎮腹地遼闊，村里道路多，為了讓鄉親感受交通便利，鎮公所自籌經費規畫幸福巴士因應，4條幸福巴士經營預算1年為800萬元，其中部分由縣府和公路局補助，未來會持續視營運情況滾動式調整，希望能在最低成本下創造最大效益，並承諾未來1年內絕不會停駛，營運期間若有小問題，還盼大家諒解。

新竹縣副縣長陳見賢（左）指出，關西鎮是新竹縣面積第3大鄉鎮，加上關西鎮各鄰里分布很廣，幸福巴士啟用後，未來若有問題，一定依鄉親需求滾動式檢討。記者黃羿馨／攝影
新竹縣副縣長陳見賢（左）指出，關西鎮是新竹縣面積第3大鄉鎮，加上關西鎮各鄰里分布很廣，幸福巴士啟用後，未來若有問題，一定依鄉親需求滾動式檢討。記者黃羿馨／攝影
關西鎮長陳光彩（左）指出，因整合問題，桃竹竹苗TPASS暫時無法搭乘關西幸福巴士，公所當然希望能盡早納入，但在此之前可能仍需要通勤民眾體諒。記者黃羿馨／攝影
關西鎮長陳光彩（左）指出，因整合問題，桃竹竹苗TPASS暫時無法搭乘關西幸福巴士，公所當然希望能盡早納入，但在此之前可能仍需要通勤民眾體諒。記者黃羿馨／攝影
新竹客運停駛、關西幸福巴士上路，但卻讓不少平時利用公車通勤的民眾著急，擔心手中的桃竹竹苗TPASS會不會變廢票。記者黃羿馨／攝影
新竹客運停駛、關西幸福巴士上路，但卻讓不少平時利用公車通勤的民眾著急，擔心手中的桃竹竹苗TPASS會不會變廢票。記者黃羿馨／攝影
新竹縣關西鎮境內4條新竹客運路線只行駛到今天，關西鎮公所宣布今天起由幸福巴士替代上路載客，民眾可憑現金、電子票證搭車，敬老愛心卡也能用。記者黃羿馨／攝影
新竹縣關西鎮境內4條新竹客運路線只行駛到今天，關西鎮公所宣布今天起由幸福巴士替代上路載客，民眾可憑現金、電子票證搭車，敬老愛心卡也能用。記者黃羿馨／攝影

TPASS 巴士 新竹

延伸閱讀

新竹客運12條苗栗路線年底熄燈 縣府提前部署因應

竹縣敬老卡明起擴大使用 新增亞通客運26條路線都可搭乘

新竹客運停駛關西各路線 幸福巴士下周一上路因應

樂齡者友善公共運輸 嘉義市幸福巴士今起大幅增開班次上線

相關新聞

頭份市公所今年加碼學生營養午餐10元 約萬名學子受惠

苗栗縣頭份市公所今年新增預算2200萬元，於112學年度下學期開始，額外加碼市內各高國中小學營養午餐10元，讓餐費達55...

桃竹苗TPASS不能搭關西幸福巴士 交旅處爭取把各鄉鎮納入

新竹縣關西鎮境內4條新竹客運路線只行駛到今天，關西鎮公所宣布今天起由幸福巴士替代上路載客，民眾可憑現金、電子票證搭車，敬...

桃捷龜山棕線通過 鄭文燦盼打造桃園大車站新亮點

桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告獲行政院核定，行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察表示，該計畫中央原預計只出82億，不過...

新竹客運12條苗栗路線年底熄燈 縣府提前部署因應

新竹客運在苗栗縣12條路線代駛到今年底熄燈，其中5條已有業者得標籌備營運中，另有7條路線3月6日開標，縣長鍾東錦要求團隊...

公路局擬取消台68榮濱路匝道 竹市議員、市府反對

台61線西濱快速道路全線僅剩竹縣鳳鼻至竹市香山段缺口，仍與一般省道共線，交通部公路局3日在南寮召開綜合規畫階段地方說明會...

竹市首座低碳建築 2800萬元打造建華市民活動中心今啟用

新竹市府自2014年起投入逾8億元修建28座市民活動中心，迄今已完成23座，尚有5座仍在興建當中，其中，市府斥2800萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。