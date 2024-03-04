快訊

珍奶大亨要送嫩模小三的小豪宅 一坪破200萬創北市新高

台股大漲369點收19,305點站穩萬九 櫃買指數再創高

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「短時間大量獲利」像聚寶盆

桃捷龜山棕線通過 鄭文燦盼打造桃園大車站新亮點

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告獲行政院核定，行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告獲行政院核定，行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察。記者朱冠諭／攝影

桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告獲行政院核定，行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察表示，該計畫中央原預計只出82億，不過最後中央負擔238億，地方只要出218億，扣掉自償性預算，地方8年內只要編列92億元；後續7個車站建議市府都可規畫聯開，也盼集合綠線、棕線和鐵路地下化的桃園大車站特區，未來可以如同板橋新站成為亮點。

捷運棕線是「桃園軌道計畫三心六線」重點之一，全長11公里，設7個車站，從桃園車站連接到新莊迴龍站，可串連台鐵桃園車站、桃園綠線、新莊線、萬大樹林線，將北桃連結成一個捷運生活圈。

「寧可慢一點，但要選擇對的方案。」鄭文燦表示，捷運棕線工程總經費456.49億元，原本在可行性規畫階段，中央只出82億，新市府上任後，包括市長張善政和市府秘書長詹榮鋒持續溝通，希望地方負擔可以少一點，最後行政院核示由中央負擔過半的238.42億元，地方只要分擔218.07億元，扣掉自償性預算，地方8年內只要編列92億元，一年僅需編列約10億；目前營造工程能量仍擠，建設要配速，請市府也要儘速規畫、發包。

對於棕線BRH01站未轉進桃園火車站，鄭文燦解釋，如果路線進到桃園車站，將來要延伸到桃園市政府、中路、中壢、內壢就沒空間，變成「盲腸線」，因此才將BRH01站設在復興路上，預留未來的發展，並與橘線整合；此外，設置在復興路上只要再拉一個引道，就能到綠線的維修廠，維修廠就可以少做一個。

鄭文燦表示，未來棕線有7個車站，市府都可以規畫聯開，包括BRH02巨蛋站附近的建國一村、BRH03站舊龜山區公所預留的停車場、BRH06站龍華科技大學附近都有空間可規畫，有望挹注財政、帶動地方發展。

鄭文燦表示，桃園車站大戰區未來橫跨大樹林、市區和龜山，他任內已推動成功路、復興路2個公辦都更，策略性都更區市府應該及早啟動，讓桃園車站成為交通、商業樞紐，未來集合綠線、棕線、鐵路地下化的桃園新站也期盼可以如同板橋新站，成為桃園新亮點，「所有的口水都會結束，建設會留下。」

桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告獲行政院核定，行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察，後來也忍不住親自解說規畫過程。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告獲行政院核定，行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察，後來也忍不住親自解說規畫過程。記者朱冠諭／攝影

捷運 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

全國兒童海洋繪畫得獎作品海洋風 鄭文燦、管碧玲致意

鄭文燦意外讓台中酸菜白肉鍋爆紅 盧秀燕美食地圖曝光

鄭文燦點頭安排「酸菜白肉鍋宴」 盧秀燕：請幕僚安排

【重磅快評】鄭文燦有死角 被盧媽反將一軍不冤枉

相關新聞

桃竹苗TPASS不能搭關西幸福巴士 交旅處爭取把各鄉鎮納入

新竹縣關西鎮境內4條新竹客運路線只行駛到今天，關西鎮公所宣布今天起由幸福巴士替代上路載客，民眾可憑現金、電子票證搭車，敬...

桃捷龜山棕線通過 鄭文燦盼打造桃園大車站新亮點

桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告獲行政院核定，行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察表示，該計畫中央原預計只出82億，不過...

新竹客運12條苗栗路線年底熄燈 縣府提前部署因應

新竹客運在苗栗縣12條路線代駛到今年底熄燈，其中5條已有業者得標籌備營運中，另有7條路線3月6日開標，縣長鍾東錦要求團隊...

公路局擬取消台68榮濱路匝道 竹市議員、市府反對

台61線西濱快速道路全線僅剩竹縣鳳鼻至竹市香山段缺口，仍與一般省道共線，交通部公路局3日在南寮召開綜合規畫階段地方說明會...

竹市首座低碳建築 2800萬元打造建華市民活動中心今啟用

新竹市府自2014年起投入逾8億元修建28座市民活動中心，迄今已完成23座，尚有5座仍在興建當中，其中，市府斥2800萬...

知名國旗屋拆屋拓寛道路 國旗達人重掛國旗延續故事

桃園市龍岡知名國旗屋每年國慶升旗成為打卡景點，該屋臨平鎮中正三街路口占用都市計畫道路用地遭檢舉，國旗達人張老旺自行拆除占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。