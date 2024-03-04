桃捷龜山棕線通過 鄭文燦盼打造桃園大車站新亮點
桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告獲行政院核定，行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察表示，該計畫中央原預計只出82億，不過最後中央負擔238億，地方只要出218億，扣掉自償性預算，地方8年內只要編列92億元；後續7個車站建議市府都可規畫聯開，也盼集合綠線、棕線和鐵路地下化的桃園大車站特區，未來可以如同板橋新站成為亮點。
捷運棕線是「桃園軌道計畫三心六線」重點之一，全長11公里，設7個車站，從桃園車站連接到新莊迴龍站，可串連台鐵桃園車站、桃園綠線、新莊線、萬大樹林線，將北桃連結成一個捷運生活圈。
「寧可慢一點，但要選擇對的方案。」鄭文燦表示，捷運棕線工程總經費456.49億元，原本在可行性規畫階段，中央只出82億，新市府上任後，包括市長張善政和市府秘書長詹榮鋒持續溝通，希望地方負擔可以少一點，最後行政院核示由中央負擔過半的238.42億元，地方只要分擔218.07億元，扣掉自償性預算，地方8年內只要編列92億元，一年僅需編列約10億；目前營造工程能量仍擠，建設要配速，請市府也要儘速規畫、發包。
對於棕線BRH01站未轉進桃園火車站，鄭文燦解釋，如果路線進到桃園車站，將來要延伸到桃園市政府、中路、中壢、內壢就沒空間，變成「盲腸線」，因此才將BRH01站設在復興路上，預留未來的發展，並與橘線整合；此外，設置在復興路上只要再拉一個引道，就能到綠線的維修廠，維修廠就可以少做一個。
鄭文燦表示，未來棕線有7個車站，市府都可以規畫聯開，包括BRH02巨蛋站附近的建國一村、BRH03站舊龜山區公所預留的停車場、BRH06站龍華科技大學附近都有空間可規畫，有望挹注財政、帶動地方發展。
鄭文燦表示，桃園車站大戰區未來橫跨大樹林、市區和龜山，他任內已推動成功路、復興路2個公辦都更，策略性都更區市府應該及早啟動，讓桃園車站成為交通、商業樞紐，未來集合綠線、棕線、鐵路地下化的桃園新站也期盼可以如同板橋新站，成為桃園新亮點，「所有的口水都會結束，建設會留下。」
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