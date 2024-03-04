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新竹客運12條苗栗路線年底熄燈 縣府提前部署因應
新竹客運在苗栗縣12條路線代駛到今年底熄燈，其中5條已有業者得標籌備營運中，另有7條路線3月6日開標，縣長鍾東錦要求團隊提前部署因應，研擬對策減少衝擊偏鄉交通程度。
新竹客運苗栗縣12條路線年底停駛，獅潭鄉長劉淑能、大湖鄉長黃惠琴及卓蘭鎮長詹錦章等人憂心忡忡，首當其衝就是偏鄉及弱勢、學生等族群，鍾東錦要求縣府工務處妥適規畫因應對策，特別在縣務會議列管進度。
公路局新竹監理所指出，12條路線其中第1階段5條路線，包括「5655」大湖-卓蘭（經八份）、「5656」苗栗-大湖、「5657」苗栗-獅潭、「5658」苗栗-新雞隆（經銅鑼）、「5664」苗栗-三義（經銅鑼），亦捷科技公司得標籌備，籌備期到今年5月2日，並得延長半年至11月2日。
第2階段7條路線，分別「5659」苗栗-北河活動中心（經鶴岡）、「5660」苗栗-福基（經石圍牆）、「5661」大湖-中興、「5663」大湖-卓蘭（經景文）、「5667」後龍-三湖（經龍港）、「5668」苗栗-通霄鎮公所（經後龍）、「5669」苗栗-後龍（經十班坑)），公告至6日，目前尚沒有業者投標。
工務處指出，目前還沒有業者投標的7條路線，路線包括公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、卓蘭鎮、後龍鎮、通霄鎮，其中，卓蘭、泰安幸福巴士營運中，公館申請幸福巴士中，大湖申請幸福巴士購車中。
工務處除了成立相關LINE群組掌握相關訊息及進度外，最近也辦理研商公共運輸服務升級計畫會議，希望提高公所申請意願，協助民眾解決通行困難，及滿足公共運輸需求。
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