知名國旗屋拆屋拓寛道路 國旗達人重掛國旗延續故事
桃園市龍岡知名國旗屋每年國慶升旗成為打卡景點，該屋臨平鎮中正三街路口占用都市計畫道路用地遭檢舉，國旗達人張老旺自行拆除占用，市府今天上午派人展開拓寬施工，張老旺一早雇人在剩下半棟的國旗屋米干店重新掛上國旗，繼續國旗屋故事，他說，國旗屋變小了，但他會一輩子掛上國旗和延續升旗。
中壢、平鎮交界位於平鎮龍平路、中正三街的國旗旗，張老旺屋裡屋外懸掛國旗，29年來每年國慶升旗聞名，藍綠政治大咖都曾造訪，尤其臨近忠貞市場、雲南文化園區景點，假日湧進人潮，成為民眾打卡景點，由於國旗屋變身米干店，遭人檢舉占用都計道路用地，市府與地方溝通後，決定拓寬龍平街的中正三街至中正五街道路。
國旗屋轉角在龍平、中正三街路口，因周邊道路狹窄，屢屢發生車禍事故，居民檢舉都計道路遭占用拆除，市議員舒翠玲居中協助下，市府決定拆除包括國旗屋在內7間占用道路用地民宅，張老旺等人自行拆除一半房子，市府今天進場施工拓寬，舒翠玲與張老旺在中正三街施工現場了解進度。
舒翠玲表示，龍平路、中正三街路口由大變小，車禍比較多，附近又有3個停車場，加上鄰近忠貞市場，車多塞車，道路有打通必要性，市府工務局與居民店家溝通，住戶春節後自行拆除，由市府、平鎮區公所進場進行馬路及路邊側溝施工，希望趕在4月21日米干節之前完工，未來做好道路標誌標線，完工後希望還給民眾安全通暢的道路。
市府工務局與在地居民協調完成用地取得之後，交由平鎮區公所施工拓寬，區長呂緣表示，龍平路拓寬因為居民自行拆除，這周起派人施工拓寬，將會做好道路安全維護下，預計該路拓寬施工至4月5日清明節前後完工。
國旗達人張老旺看著30年來的國旗屋半棟房子進行整修，雇人一定把國旗掛回去，他有感而發表示，這裡在民國82年前的老房子，他掛滿國旗變成國旗屋，每年升旗，如今這裡繁榮人滿為患、塞車，「國旗屋表現太好，也有受傷之處」，市府要拓寬道路，他就自動配合拆除（部分房舍），雖然房子變小了，他會一輩子掛上國旗，永遠的國旗屋。
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