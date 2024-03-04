校園智慧通App新增繳費功能 竹市三校試行
新竹市府去年10月宣布啟用「新竹市校園智慧通APP」，市府今宣布，112學年第二學期開始，除可用APP查詢學童在校情形，還新增繳費功能，可用來繳交註冊費及學雜費，目前由陽光國小、龍山國小、成德高中等三所學校率先試行，市府力拼後續有更多學校開通校園智慧通繳費功能，讓家長繳納學校相關費用更加便利。
新竹市校園智慧通APP多項功能服務分兩階段實施，第一階段功能包括每日口說英語、探索掃碼應用、學校交通車查詢、單一登入學習平台、電子聯絡簿、學生缺曠紀錄、課表和成績查詢等，家長能第一時間掌握學生動向及安全，目前已全面啟動。
第二階段功能包含APP繳費、數位積點獎勵、活動掃碼報到、校園午餐查詢和學生健康歷程的追蹤，服務將於近期陸續上線，上線期間將針對每項功能持續精進，確保系統正常運作再逐步推廣至全市使用，迎合學校、老師、家長、學生需求。
市長高虹安說，市府致力推動智慧校園，提供師生家長更便利的校務數位管理與e化服務，近期將全面推廣校園智慧通App的繳費功能，除繳納註冊費、學雜費，還可依學校業務需要開通各項繳費功能，類似社團費、午餐費，可增加便利效益性；此外，App繳費還有提醒繳費功能，可讓家長不會錯過繳費時間，無紙化也符合中央節能減碳政策。
教育處表示，目前由陽光國小、龍山國小、成德高中三校試辦「新竹市校園智慧通APP」繳費功能，這學期開始三所學校提供家長利用繳費智慧通的功能繳交註冊費。家長下載App完成親子綁定流程後，可透過手機、平板等載具，了解註冊費明細，並可選擇信用卡、ATM、多元支付（台灣銀行隨身PAY、台灣PAY、一卡通、悠遊卡）、超商繳款等繳費方式進行繳費。
教育處指出，竹市親師生平台暨竹市校園智慧通App繳費智慧通這項新功能，將為家長和學生帶來更大的便利，同時也將有效減輕學校行政工作負擔，目前由三所學校優先試行，市府預計這學期擴大辦理教育訓練，力拼113新學年度有更多學校開通APP繳費智慧通功能。
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