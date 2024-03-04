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竹市增生育補助 已332人受惠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
竹市生育津貼額度，市長高虹安去年10月宣布調高，至2月底已有332名家長受惠。圖／竹市府提供
竹市生育津貼額度，市長高虹安去年10月宣布調高，至2月底已有332名家長受惠。圖／竹市府提供

新竹市生育津貼補助多年未調整，市長高虹安昨指出，市府去年10月宣布調整為每胎皆發放3萬元，經統計，今年至2月底已有332名家長受惠，回響很大。不過，部分市議員認為，與其墊高補助，市府仍應積極增設改善竹市育兒環境，才是根本解決之道。

議員林彥甫說，市府要減輕爸媽負擔沒問題，但不能只是持續拉高各式現金補助，這樣會造成其他預算被排擠，應積極改善竹市的育兒環境，將預算花在刀口上，增設更多公幼與課後托育，才能真的幫助新手爸媽。

議員吳旭豐說，幫助僅有拿到補助金的那一刻而已，市府應該盡快擬定實質的改善育兒環境政策，並向市民說明。

市長高虹安表示，為提高生育率，市府提高生育津貼補助，只要是今年1月1日以後出生的新生兒，每胎補助3萬元，相較全台各縣市，竹市補助額度名列前茅且優於鄰近的新竹縣和苗栗縣。

生育 育兒 議員

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