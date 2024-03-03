自由車環台賽桃園站11日登場 桃警4日實警演練
桃園市警局交通警察大隊表示，「2024國際自由車環台賽－桃園市站」將在4日實警演練、11日正式舉行，自市府出發經10個行政區後抵達終點角板山仁愛停車場，總長約123.79公里。
交通警察大隊今天發布新聞稿表示，今年賽事延續經典路線，從桃園市政府出發後，經台3線、台4線、台7線、台15線、台61線、台66線等10個行政區道路，最後抵達終點角板山仁愛停車場，總長約123.79公里。
交通警察大隊指出，桃園市警局規劃於4日上午10時進行實警演練，全程模擬比賽行進狀況並實施「移動階段性精準」交通管制，禁止人車通行或穿越（緊急救難車輛除外），車隊通過後解除管制，預估僅花費約5至10分鐘，並提供交通易壅塞競賽路線規劃替代道路，減少用路人等候時間。
交通警察大隊長鄭文銘表示，相關替代道路資訊可上桃園市體育局網站查詢，競賽中將嚴格管制賽道，針對無實體分隔島路段，實施「雙向交通管制」，有實體分隔島路段採「順向嚴格管制，對向開放通行」，請民眾耐心配合交通管制措施及人員指揮。
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