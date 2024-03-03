桃園燈會今晚落幕 逾165萬人參觀近年最多

桃園燈會今年在桃園南昌森林運動公園、虎頭山創新園區舉行，以燈光秀取代傳統主燈，將在今天晚間落幕。市長張善政在臉書表示，今年燈會已吸引破百萬人次參加，是桃園近年來參與人數最多的燈會，而明年台灣燈會在桃園，市府團隊已開始緊鑼密鼓規畫籌備。

觀旅局統計，桃園燈會12天期間共吸引165萬參觀人次。今年桃園雙展區以不同主題規畫兩大燈區，南昌森林運動公園以多元共融為主題，展出5座燈光藝術作品；虎頭山創新園區則以穿越古今為特色，安排各式傳統文化表演和西塘漢服展演，透過傳統與創新共融。

觀旅局長周柏吟表示，今年桃園燈會規畫與以往不同，特別融入科技與藝術元素，讓燈區有更多的創新與互動，吸引國內外遊客到訪與體驗。

張善政指出，今年燈會做了不一樣的嘗試，雙燈區的規畫設計，讓大家同時體驗懷舊復古、創新科技，南昌森林運動公園有多組大型互動燈光藝術作品，虎頭山創新園區展現復古風潮，將廟會融入燈會。