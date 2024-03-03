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國際自由車環台賽桃園登場 交管替代道路出爐

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
「2024國際自由車環台賽-桃園市站」將在3月11日舉行，路線自桃園市政府出發，經台3、4、7、15、61、66線等10個行政區道路，最後抵達終點角板山仁愛停車場。圖／警方提供
「2024國際自由車環台賽-桃園市站」將在3月11日舉行，路線自桃園市政府出發，經台3、4、7、15、61、66線等10個行政區道路，最後抵達終點角板山仁愛停車場。圖／警方提供

「2024國際自由車環台賽-桃園市站」3月11日舉行，今年賽事延續經典路線，自桃園市政府出發，經台3、4、7、15、61、66線等10個行政區道路，最後抵達終點角板山仁愛停車場，總長約123.79公里。由於將有各國好手齊聚，為使活動圓滿順利，桃園市警局已規畫實警演練，比賽當天將嚴格管制賽道，以確保競賽安全。

桃園市警局指出，各國好手將齊聚桃園，為使活動圓滿順利，規畫在明上午10點實警演練，全程模擬比賽行進狀況並實施「移動階段性精準」交通管制，禁止人車通行或穿越（緊急救難車輛除外），車隊通過後解除管制，預估僅花費約5至10分鐘，並提供交通易壅塞競賽路線規畫替代道路，盡量減少用路人等候時間。

規畫替代道路路線如下：

1、 市府廣場至桃園藝文展演中心：市府廣場-右轉縣府路-復興路(台1甲線)-左轉民族路-永安路-右轉大興西路二段-左轉中正路-桃園藝文展演中心。

2、 桃園區中正路至大園區建國路(台15線) ：中正路-中正北路-左轉南工路-右轉富國路三段-右轉南崁路二段(台4線)-右轉建國路(台15線)或中正路-南山路(桃3線)-左轉海山路(市道108線)-左轉建國路(台15線)。

3、 台61線19k至47k：由於將封閉南下主線(蘆竹至永安)及蘆竹(19K)、大園(29K)、草漯(33K)、觀音(42K)入口匝道，建議改走橋下側車道行駛，並於47K(永安)入口匝道返回主線車道南下續行。

4、 台66線1K至27.2K終點：由於將封閉東向主線(觀音至大溪)及觀音一(5K)、新屋(10K)、新屋一(13K)、平鎮系統(18K)、平鎮一(19K)、平鎮二(20K)、平鎮三(23K)入口匝道，建議改走橋下側車道行駛。

5、 中正路佳安段(桃113) 至中豐公路(台3線)：中正路佳安段(桃113)-中正路三林段-中正路-左轉新龍路-左轉中豐公路(台3線)。

6、 溪洲橋至角板山仁愛停車場(終點)：溪洲橋-左轉康莊路五段-康莊路三段-左轉桃59-1-慈康路-靠右進入慈康路-沿著復興路一段(北橫公路)-角板山仁愛平面停車場(終點)。

交通警察大隊長鄭文銘表示，競賽中將嚴格管制賽道，其中針對無實體分隔島路段，實施「雙向交通管制」，有實體分隔島路段採「順向嚴格管制，對向開放通行」，為確保競賽安全性行經管制路段期間，請耐心配合交通管制措施及人員指揮，不便之處，敬請市民見諒。

為使活動圓滿順利，桃園市警局已規畫實警演練，3月11日比賽當天將嚴格管制賽道，以確保競賽安全。圖／警方提供
為使活動圓滿順利，桃園市警局已規畫實警演練，3月11日比賽當天將嚴格管制賽道，以確保競賽安全。圖／警方提供
桃園市警局將在3月4日上午10點舉行實警演練，全程模擬比賽行進狀況並實施交通管制。圖／警方提供
桃園市警局將在3月4日上午10點舉行實警演練，全程模擬比賽行進狀況並實施交通管制。圖／警方提供

交通管制 桃園 觀音

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