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石門水庫蓄水低於5成 首波春雨杯水車薪減緩下降

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
首波春雨石門水庫增加100至150萬噸水量，未拉升水位，水位略下降。記者曾增勳／翻攝
首波春雨石門水庫增加100至150萬噸水量，未拉升水位，水位略下降。記者曾增勳／翻攝

台灣北部今年首波春雨降臨，3月1日迄今，桃園市石門水庫降雨有助挹注水庫入流量，水利署北區水資源分署今天上午表示，首波春雨，石門水庫集水區有些微降雨、累積12毫米，水庫入流量增加100至150萬噸，雖未直接拉升水庫水位，有助水庫供應農業用水、對水庫水量下降有減緩趨勢。

3月1日今年第一波春雨報到，北區水資源分署配合在石門水庫山區集水區燃放地面型焰劑人工造雨，帶來些微降雨，未很大挹注水庫水位及水量，統計至今天上午，石門水庫水位231公尺、蓄水1.02億噸、蓄水率49.9%，些微略低2月底水位及蓄水量，不過蓄水率破5成，為5個多月來新低，引起北水分署重視應變措施。

該分署副分署長郭耀程表示，1日迄今天上午，春雨降水量累積12毫米，石門水庫增加100至150 萬噸入流量，現今一期作春耕農業用水一天出水約130至140萬噸，這波春雨對水庫水位未直接上升，但有助水庫供應量，減緩水庫水量下降。

北部這波春雨相較中南部降雨多一些，但對石門水庫水位拉升有限，不過氣象署預估3月降雨量偏多，預測周三、周四可能又會有一波春雨帶來雨勢，春雨不會像颱風雨那樣大，直接讓水庫水位回升，相對會對水庫水量下降有減緩趨勢。

首波春雨石門水庫增加100至150萬噸水量，減緩水位下降，但水位跌破5成。記者曾增勳／翻攝
首波春雨石門水庫增加100至150萬噸水量，減緩水位下降，但水位跌破5成。記者曾增勳／翻攝
首波春雨石門水庫增加100至150萬噸水量，減緩水位下降，但水位跌破5成。記者曾增勳／翻攝
首波春雨石門水庫增加100至150萬噸水量，減緩水位下降，但水位跌破5成。記者曾增勳／翻攝

水資源 流量 石門水庫

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