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改善公園挨批縮水不敷使用 竹北市：符合年齡 加強溝通

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
全民時代社區總幹事（左）和新竹縣議員陳凱榮指出，竹義公園遊具尺寸大縮水，完全不敷使用，認為考量安全之餘也應考量需求。記者黃羿馨／攝影
全民時代社區總幹事（左）和新竹縣議員陳凱榮指出，竹義公園遊具尺寸大縮水，完全不敷使用，認為考量安全之餘也應考量需求。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市向內政部申請2千萬餘元兒童遊戲場環境設施改善經費，除打造6座具特色兒童遊戲場所，也陸續更換35座公園遊具，不過，議員陳凱榮近日接獲竹北住戶陳情，竹義公園及廣八廣場遊具尺寸竟大幅縮水，完全不敷使用，認為考量安全之餘也應考量需求。對此，市公所說，這兩個公園改善包含使用區不足、誘陷危害、桿件鏽蝕等問題，符合年齡2至12歲孩童使用為主，同時以既有遊戲場地坪面積範圍，進行更換合格遊具，未來會加強溝通說明。

陳凱榮指出，公13公園竹義公園本來有適合中、小年級使用的溜滑梯，鄉親反應整修後，設施遊具竟縮水剩下3分之1，「只剩幼兒園可以玩」，溜滑梯變少了、搖搖馬也不見了。公園應該是適合全齡化地方，這次設計雖考量安全，卻未考慮到其他年齡層的孩童需求，失去公園設計的初衷和理念。

全民時代社區戴姓總幹事表示，原本公園溜滑梯和遊樂設施，從幼兒園到小學都可使用，如今縮水後，遊具變得小型，設施數量也明顯不足，附近社區大樓林立，公園旁又有新建案，待新住戶入住戶需求也會遞增，希望可以改善。

另有竹北市民反映，原本會帶小孩去竹北家樂福旁的廣八廣場遊玩，但最近發現，該公園的遊具也大縮水，搖搖馬也變得很陽春、單調。

對此，竹北市公所表示，關於民眾反映竹義公園、廣八廣場遊具尺寸縮小問題，市公所重視孩童安全等相關議題，對於公園遊具等設施均嚴格把關，自2022年迄今已陸續更換35座公園遊具，其中即包含民眾所反應的竹義公園及廣八廣場。

竹北市公所說，國家標準CNS12642針對公園遊具規範進行修訂，其中對於遊具安全距離有嚴格規定，使用區規定各設備周圍均須183cm以上的淨空空間。

這次改善工程的竹義公園及廣八廣場不合格事項，包含使用區不足、誘陷危害、桿件鏽蝕等問題，而這2座公園同時也是內政部國土管理署造冊列管不合格公園。

竹義公園及廣八廣場遊具改善工程，其合格遊具乃依符合年齡2至12歲孩童使用為主，同時以既有遊戲場地坪面積範圍，進行更換合格遊具。有關民眾反應，市公所未來工程也將加強溝通說明，並秉持合法、安全等原則持續進行。

民眾反映，竹北家樂福旁的廣八廣場公園的遊具也大縮水，搖搖馬也變得很陽春、單調。記者黃羿馨／攝影
民眾反映，竹北家樂福旁的廣八廣場公園的遊具也大縮水，搖搖馬也變得很陽春、單調。記者黃羿馨／攝影
陳凱榮指出，公13公園竹義公園本來有適合中、小年級使用的溜滑梯，不過鄉親反映整修後，設施遊具竟縮水剩下3分之1。記者黃羿馨／攝影
陳凱榮指出，公13公園竹義公園本來有適合中、小年級使用的溜滑梯，不過鄉親反映整修後，設施遊具竟縮水剩下3分之1。記者黃羿馨／攝影
原本廣八廣場公園的遊具較龐大、豐富。記者黃羿馨／攝影
原本廣八廣場公園的遊具較龐大、豐富。記者黃羿馨／攝影
全民時代社區總幹事表示，原本公園溜滑梯和遊樂設施，是幼兒園到小學的孩童都可以使用。圖／取自Google街景圖
全民時代社區總幹事表示，原本公園溜滑梯和遊樂設施，是幼兒園到小學的孩童都可以使用。圖／取自Google街景圖

住戶 北市 溜滑梯

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