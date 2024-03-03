白沙屯媽進香熱 今年將破16萬人

白沙屯媽18日將登轎出發往北港進香，展開長達9天的徒步進香之旅，苗栗縣通霄鎮拱天宮2月16日起受理報名，短短9天就突破13萬人，昨天下午更衝到15萬8千人，加上報名搭遊覽車的香客，今年總數可望突破16萬人，不僅再創歷史新高，也比去年爆量多出5萬人，14日報名截止。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，2014年隨香人數首度突破萬人，此後逐年攀升，去年9天8夜行程更達到11萬3621人。今年報名更踴躍，廟方估會突破16萬人，10年內香客成長10餘倍。

另一檔媽祖遶境重頭戲是台中大甲媽，元宵節當天鎮瀾宮擲筊確定4月5日深夜子時(23時)起駕，此後原本多在假日才到鎮瀾宮的進香團，過去一周不分平日、假日均有團，廟方保守統計香客至少增加一至兩成。

白沙屯媽被信眾暱稱「粉紅超跑」，許多信眾參加一次就年年報名隨香，深深感受白沙屯媽進香活動的魅力，也凸顯信眾對白沙屯媽信仰的熱情和虔誠。原因出在進香路線、行止不定，沿途充滿驚喜及人情互動，讓隨香信眾感覺魅力無窮。長程徒步也考驗體力和意志，讓許多信眾年年醉心參加，樂於跟隨「粉紅超跑」一路而行，甚至隨神轎「蹽過濁水溪」。

早年白沙屯媽往北港朝天宮刈火進香，與大甲媽新港遶境是全國僅有的兩支長程徒步進香活動，不同的是，白沙屯媽進香除了出發、北港刈火、回宮等重要時辰是向媽祖婆擲筊請示而定，其他路線、行止都不固定，全由媽祖婆神轎引領而行，整個行程可能「去急回緩」或「去緩回急」，以急行軍的速度在白天或深夜趕路。

「參加白沙屯進香，我覺得只要帶一雙筷子、一個碗就不用擔心挨餓。」苗栗縣公館鄉農會總幹事古雪雲2011年首度參加就深深被吸引，因一路上有太多的熱情民眾主動送食物招呼隨香客享用，不熟悉的香客也相互扶持、鼓勵，濃濃的人情味讓她備感溫馨，此後幾乎每年都參加，也會專程載運點心，沿路分享結善緣。

苗栗市民「艾蜜」說，她的姑姑和母親連3年都報名，姑姑和母親都已80多歲，雖不會跟著徒步進香，但報名後，拱天宮疏文裡就有老人家的名字，隨白沙屯媽到朝天宮刈火上疏，為家人祈求平安。

有信徒認為，白沙屯媽停駐地點都成為話題，在信眾口中傳詠，尤其一些「神蹟」傳說更是讓人津津樂道。