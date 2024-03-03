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竹客停駛關西4線 幸福巴士無縫接軌
新竹客運近年營運困難，多條路線減班甚至停駛，新竹縣關西鎮境內4條竹客路線，只行駛到4日，民眾恐無車可搭。鎮公所昨宣布，4日起幸福巴士替代上路「無縫接軌」服務，鼓勵民眾多利用。
新竹客運5636芎林－關西、5637關西－六曲窩、5638關西－金鳥樂園、5639關西－玉山等4條公車路線4日為最後一天營業日。幸福巴士接替上路後，總站設在第一停車場的人行廣場。
關西鎮長陳光彩說，雖然公路局及縣府一直以來以補貼方式維持各鄉鎮客運路線，但新竹客運考量成本仍決定收掉路線，未來不再服務關西鎮，地方也沒辦法，鎮公所只能自籌經費規畫幸福巴士。
關西鎮公所指出，4條幸福巴士路線經營預算1年為800萬元，其中部分由公路局補助，並承諾「未來一年內絕不會停駛」，即便預算燒完，鎮公所也會設法籌錢維持營運，保障鎮民權益。
為服務更多鄉親，關西鎮幸福巴士除了4路線，還有「預約制路線」，服務原本關西鎮內沒有公車抵達之處，如東平里、南和里等地，預約路線需在搭車前一天撥專線08-8218166預約；所有路線都能用現金、電子票證搭車，敬老愛心卡也能用，票價比照新竹公車收費，全票15元、半票8元。
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