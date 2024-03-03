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圖書館「窗殺」巨響 嚇壞讀書人

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市圖書館青少年館的落地窗容易讓鳥類誤認撞上，造成窗殺危害，市府研議增設貼紙改善。記者張裕珍／攝影
新竹市圖書館青少年館的落地窗容易讓鳥類誤認撞上，造成窗殺危害，市府研議增設貼紙改善。記者張裕珍／攝影

新竹圖書館青少年館緊鄰北大公園，近年翻修後最大亮點莫過於坐在館內閱讀，可透過大面落地窗欣賞窗外綠地美景。但市議員廖子齊接獲陳情指不時有鳥類撞上玻璃遭「窗殺」，要求市府改善，文化局應允加設點狀貼紙防範鳥類撞上，並考量建物整體外觀，著手細部調整。

位於府後街近護城河的青少年館歷史近百年，日式紅磚拱狀建築在近年完成翻修做為圖書館，靠北大公園的館舍一側為落地窗，坐在館內閱讀區，抬頭能飽覽眼前的寬闊草地與綠木扶疏的美景。

不過，大面落地窗卻潛藏鳥類生存風險，廖子齊說，玻璃倒映易讓鳥類以為「前方是樹」而撞上，有朋友K書時就曾被撞擊聲響嚇到至少3次。呼籲市府著手窗殺改善，並盤點公有館舍現況防範。

新竹市野鳥學會理事黃麗卿說，竹市鳥類救傷小組較少接獲窗殺通報，可能竹市建物密集，鳥撞擊掉落窗邊當場死亡機率不高，但仍可能致內出血、難存活。她點出，設置防鳥撞擊窗貼的「距離很重要」，圖樣貼紙之間距離一定要夠密，讓鳥類認為前方有干擾，才不會往前。

市府文化局指出，青少年館臨近北大公園該側設有落地窗，如逢清潔日、日照充足時，偶發鳥類撞擊，但近期已沒發生；但為盡可能保護鳥類，已參考國內外案例，將於可能遭撞擊處玻璃加設點狀貼紙，提升鳥類飛行時的視覺辨別度，目前已委請廠商製作及測試。

圖書館 新竹

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