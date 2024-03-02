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桃園在地咖啡評鑑「金暖莊園」奪特等獎 逛農特市集滿額免費喝咖啡

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興區公所2020年起扶植在地咖啡農民，辦理咖啡相關輔導及培訓課程，今於角板山天幕活動廣場舉行咖啡評鑑。圖／復興區公所提供
桃園復興區公所2020年起扶植在地咖啡農民，辦理咖啡相關輔導及培訓課程，今於角板山天幕活動廣場舉行咖啡評鑑。圖／復興區公所提供

桃園復興區公所2020年起扶植在地咖啡農民，辦理咖啡相關輔導及培訓課程，今於角板山天幕活動廣場舉行咖啡評鑑，今年共22組參加，評選出特等獎、頭等獎、二等獎、特優等及優等10個獎項，今明2天還有農特產品市集，及嗅到誘人的咖啡香，民眾在市集攤位消費滿額，還獲得1杯咖啡兌換券。

2023年咖啡暨柑橘推廣系列活動「舞桔咖ho（台語有錢卡好）」今舉行，自2020年起復興區公所為扶植在地咖啡農民，分別辦理咖啡相關輔導及培訓課程，今日的咖啡評鑑，參加的咖啡農友計22組，評選出10個獎項，除提供農民檢視自己裁植及後製咖啡品質的機會，更是為復興咖啡品質掛保證。

咖啡評鑑最終由金暖莊園楊榮升榮獲特等獎、靜心恬咖啡莊園歐邱玉枝榮獲頭等獎、祖嵐咖啡莊園宗素霞榮獲二等獎。

除了今年評鑑外，今明連續2日的農特產品市集，現場可以看到復興在地小農種植充滿果香的柑橘，以及嗅到誘人的咖啡香，民眾在市集攤位消費滿額，還獲得1杯咖啡兌換券，讓到場的民眾有吃又有得拿。

桃園復興區公所2020年起扶植在地咖啡農民，辦理咖啡相關輔導及培訓課程，今於角板山天幕活動廣場舉行咖啡評鑑。圖／復興區公所提供
桃園復興區公所2020年起扶植在地咖啡農民，辦理咖啡相關輔導及培訓課程，今於角板山天幕活動廣場舉行咖啡評鑑。圖／復興區公所提供
桃園復興區公所2020年起扶植在地咖啡農民，今於角板山天幕活動廣場舉行咖啡評鑑，還有農特產品市集。圖／復興區公所提供
桃園復興區公所2020年起扶植在地咖啡農民，今於角板山天幕活動廣場舉行咖啡評鑑，還有農特產品市集。圖／復興區公所提供

咖啡 柑橘 農民

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