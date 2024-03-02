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竹市這家圖書館絕美落地窗釀「窗殺」 鳥專家提供解方

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市圖書館青少年館的落地窗容易讓鳥類誤認撞上，造成窗殺危害，市府研議增設貼紙改善。記者張裕珍／攝影
新竹市圖書館青少年館的落地窗容易讓鳥類誤認撞上，造成窗殺危害，市府研議增設貼紙改善。記者張裕珍／攝影

新竹圖書館青少年館緊鄰北大公園，近年翻修後最大亮點莫過於坐在館內閱讀，可透過大面落地窗欣賞窗外綠地美景。但市議員廖子齊接獲陳情指不時有鳥類撞上玻璃遭「窗殺」，要求市府改善，文化局應允加設點狀貼紙，並考量建物外觀調整設置。

位於府後街鄰近市府、議會與護城河的青少年館歷史近百年，日式紅磚拱狀建築保留了下來，並在近年完成翻修做為圖書館，供民眾借閱、K書。靠北大公園的館舍一側有大面落地窗，不僅替充滿歷史風情的建築增色不少，坐在館內閱讀區，抬頭就能飽覽眼前的寬闊草地與綠木扶疏的美景。

不過，大片落地窗卻潛藏鳥類生存風險，廖子齊說，有朋友在青少年館內閱讀，就曾被鳥類撞擊玻璃的聲響嚇到，至少3次，若天氣好時，玻璃倒映容易讓鳥類以為「前方是樹」而撞上非死即傷。她呼籲市府應著手窗殺改善，也應盤點公有館舍現況防範。

新竹市野鳥學會理事黃麗卿說，建物設置的玻璃雖可提供穿透性的視野，但易讓飛行的鳥類誤認為是可穿越路徑而致窗殺；竹市鳥類救傷小組較少接獲窗殺通報，可能因竹市建物密集有關，鳥撞擊掉落窗邊當場死亡機率不高，但仍可能致內出血難存活。

黃麗卿也點出，設置防鳥撞擊窗貼的「距離很重要」，保育界提倡針對鳥類窗殺在窗戶貼貼紙，但若只是貼了猛禽圖樣貼紙，鳥類可能發現眼前「猛禽」不動，仍會選擇往前飛。因此圖樣貼紙之間距離一定要夠密，讓鳥類認為前方有干擾，就不會往前。

市府文化局指出，青少年館臨近北大公園該側設有大面落地窗，如逢清潔日、日照充足時，偶有鳥類撞擊情事，但近期已沒再形發生；但為盡可能保護鳥類，已參考國內外相關案例，將於可能遭撞擊處玻璃加設點狀貼紙，提升鳥類飛行時的視覺辨別度，目前已委請廠商製作及測試，同時，市府也會考量建物整體外觀，著手細部調整。

市議員廖子齊接獲陳情，新竹市圖書館青少年館的落地窗容易讓鳥類誤認撞上，造成窗殺危害。圖／市議員廖子齊提供
市議員廖子齊接獲陳情，新竹市圖書館青少年館的落地窗容易讓鳥類誤認撞上，造成窗殺危害。圖／市議員廖子齊提供
新竹市圖書館青少年館的落地窗容易讓鳥類誤認撞上，造成窗殺危害，市府研議增設貼紙改善。記者張裕珍／攝影
新竹市圖書館青少年館的落地窗容易讓鳥類誤認撞上，造成窗殺危害，市府研議增設貼紙改善。記者張裕珍／攝影

圖書館 新竹

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