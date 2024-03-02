快訊

圖輯／讀賣巨人對戰中信兄弟嗨翻 3.6萬球迷將刷新紀錄

川普還是拜登？專家1關鍵揭北京希望「他」當新一任美國總統

Live／戶鄉3局6K巨人1:0領先！現場直播看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國第1通過環境教育場域認證農村社區 賞魯冰花邊做窯

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2024桃園魯冰花季明天結束，不過花期可至3月10日，今舉行花季亮點活動和窯文創園區開窯儀式，桃園市長張善政（左2）今也出席。圖／桃園市政府提供
2024桃園魯冰花季明天結束，不過花期可至3月10日，今舉行花季亮點活動和窯文創園區開窯儀式，桃園市長張善政（左2）今也出席。圖／桃園市政府提供

2024桃園魯冰花季明天結束，不過花期可至3月10日，今舉行花季亮點活動和窯文創園區開窯儀式，桃園市長張善政表示，到龍潭不但可欣賞代表客家文化的美麗魯冰花，也可品嘗客家好茶、體驗陶藝與窯燒手作，歡迎市民把握花期，造訪龍潭三洽水地區，來趟好美、好玩、好吃的旅程。

桃園魯冰花季活動已邁入第7年，今年種植面積約10公頃，賞花地點包含大北坑、三水及三和社區。其中三洽水展區坐擁富饒生態圈與農村風情，其中和窯文創園區的柴燒窯頗具盛名，吸引許多陶藝愛好者來此創作。

客家委員會副主委周江杰表示，桃園龍潭不僅有好山好水的風景，也正盛放著代表客家文化的魯冰花。龍潭是客家文學巨擘鍾肇政的生前居所，新竹縣的新埔則是客家文學大師吳濁流的出生地，希望透過霄裡溪串聯的龍潭與新埔地區，能攜手共同推廣客家文學、傳承客家文化。

桃園客家局說，龍潭三洽水地區包含了三和、三水社區，其中三和社區更是全國第1個通過環境教育場域認證的農村社區，除欣賞魯冰花，社區內還有茶席品茗、手作窯烤披薩、手捏陶、手拉胚、柴燒陶藝、植藝組盆、客庄山林走讀及採果體驗，甚至有機會巧遇可愛的穿山甲，歡迎民眾把握魯冰花季尾聲來訪三洽水展區，感受浪漫的內山之美。整體活動於3月3日結束，詳情請鎖定活動官網「2024桃園魯冰花」，或至臉書搜尋「2024桃園魯冰花」。

2024桃園魯冰花季明天結束，不過花期可至3月10日。圖／桃園市政府提供
2024桃園魯冰花季明天結束，不過花期可至3月10日。圖／桃園市政府提供
2024桃園魯冰花季明天結束，不過花期可至3月10日，今舉行花季亮點活動和窯文創園區開窯儀式，歡迎民眾來體驗。圖／桃園市政府提供
2024桃園魯冰花季明天結束，不過花期可至3月10日，今舉行花季亮點活動和窯文創園區開窯儀式，歡迎民眾來體驗。圖／桃園市政府提供

客家文化 陶藝

延伸閱讀

桃園平民版鼎泰豐！ 藝文特區高CP值「老張麵食館」巷弄美食 招牌必點排骨蛋炒飯

桃園部落大學 未來10年結合大專院校推非正規學分證書

張善政另類代言反詐騙 這3種詐騙類型最容易誘你上當

政院核定桃園捷運棕線綜合規劃 中央負擔逾半數

相關新聞

全國第1通過環境教育場域認證農村社區 賞魯冰花邊做窯

2024桃園魯冰花季明天結束，不過花期可至3月10日，今舉行花季亮點活動和窯文創園區開窯儀式，桃園市長張善政表示，到龍潭...

竹市這家圖書館絕美落地窗釀「窗殺」 鳥專家提供解方

新竹市圖書館青少年館緊鄰北大公園，近年翻修後最大亮點莫過於坐在館內閱讀，可透過大面落地窗欣賞窗外綠地美景。但市議員廖子齊...

桃園部落大學 未來10年結合大專院校推非正規學分證書

桃園市原住民族部落大學自2002年成立至今滿10年，今上午於桃園原住民族文化會館舉行開學典禮，原民局表示，相較以往未來1...

新竹客運停駛關西各路線 幸福巴士下周一上路因應

因民眾通勤習慣改變，新竹客運近年營運困難，多條路線被迫減少班次，新竹縣關西鎮境內4條路線，將在3月5日走入歷史，民眾面臨...

施情畫義特展閉幕抽籤 「五方共好」同結善緣

苗栗縣文化觀光局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午閉幕並辦理抽籤，這項結合公益和藝術創作的活動今年邁入第9年，...

連鎖女性健身房加盟店無預警關門 桃園消保官出手

連鎖女性健身房「可爾姿(curves)」桃園藝文與大有三越2間加盟店日前無預警關門結束營業，近700名會員權益受損，該公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。