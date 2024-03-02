聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國第1通過環境教育場域認證農村社區 賞魯冰花邊做窯
2024桃園魯冰花季明天結束，不過花期可至3月10日，今舉行花季亮點活動和窯文創園區開窯儀式，桃園市長張善政表示，到龍潭不但可欣賞代表客家文化的美麗魯冰花，也可品嘗客家好茶、體驗陶藝與窯燒手作，歡迎市民把握花期，造訪龍潭三洽水地區，來趟好美、好玩、好吃的旅程。
桃園魯冰花季活動已邁入第7年，今年種植面積約10公頃，賞花地點包含大北坑、三水及三和社區。其中三洽水展區坐擁富饒生態圈與農村風情，其中和窯文創園區的柴燒窯頗具盛名，吸引許多陶藝愛好者來此創作。
客家委員會副主委周江杰表示，桃園龍潭不僅有好山好水的風景，也正盛放著代表客家文化的魯冰花。龍潭是客家文學巨擘鍾肇政的生前居所，新竹縣的新埔則是客家文學大師吳濁流的出生地，希望透過霄裡溪串聯的龍潭與新埔地區，能攜手共同推廣客家文學、傳承客家文化。
桃園客家局說，龍潭三洽水地區包含了三和、三水社區，其中三和社區更是全國第1個通過環境教育場域認證的農村社區，除欣賞魯冰花，社區內還有茶席品茗、手作窯烤披薩、手捏陶、手拉胚、柴燒陶藝、植藝組盆、客庄山林走讀及採果體驗，甚至有機會巧遇可愛的穿山甲，歡迎民眾把握魯冰花季尾聲來訪三洽水展區，感受浪漫的內山之美。整體活動於3月3日結束，詳情請鎖定活動官網「2024桃園魯冰花」，或至臉書搜尋「2024桃園魯冰花」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言