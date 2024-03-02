全國第1通過環境教育場域認證農村社區 賞魯冰花邊做窯

2024桃園魯冰花季明天結束，不過花期可至3月10日，今舉行花季亮點活動和窯文創園區開窯儀式，桃園市長張善政表示，到龍潭不但可欣賞代表客家文化的美麗魯冰花，也可品嘗客家好茶、體驗陶藝與窯燒手作，歡迎市民把握花期，造訪龍潭三洽水地區，來趟好美、好玩、好吃的旅程。

桃園魯冰花季活動已邁入第7年，今年種植面積約10公頃，賞花地點包含大北坑、三水及三和社區。其中三洽水展區坐擁富饒生態圈與農村風情，其中和窯文創園區的柴燒窯頗具盛名，吸引許多陶藝愛好者來此創作。

客家委員會副主委周江杰表示，桃園龍潭不僅有好山好水的風景，也正盛放著代表客家文化的魯冰花。龍潭是客家文學巨擘鍾肇政的生前居所，新竹縣的新埔則是客家文學大師吳濁流的出生地，希望透過霄裡溪串聯的龍潭與新埔地區，能攜手共同推廣客家文學、傳承客家文化。