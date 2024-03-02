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道路改善工程遭疑拖延 竹市府：因計畫未完備

中央社／ 新竹市2日電

民進黨新竹市議員楊玲宜說，新竹市香山區中華路改善工程前年即獲中央補助經費，原訂去年底完工，但新竹市政府卻拖至昨天才開工。市府回應，因當時計畫未完備。

新竹市政府獲中央挹注經費辦理中華路四段至中華路六段道路環境改善工程，昨天舉行開工典禮，市府表示，工程全長約8.5公里，完工後將更健全香山區道路系統。

楊玲宜今天向中央社記者指出，根據111年7月新竹市府發布的新聞稿內容，新竹市政府成功獲營建署補助，投入總經費新台幣2.6億多元，優先改善香山區中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）共30處路口，全長8.5公里，預計111年底動工、112年下旬完工。

楊玲宜說，公共工程最繁瑣就是在前面的規劃設計階段，前市府團隊已將最困難部分完成並向中央爭取到經費，市長高虹安上任後應儘快發包工程、施作，卻拖延至昨天才開工，甚至大言不慚稱她重視交通，令人難接受。

對此，新竹市府工務處提供文字說明表示，此案雖為111年擬訂初步計畫獲中央匡列經費，但當時計畫屬初步並未完備，市府團隊去年將計畫變成可實際執行的工程項目，讓新竹市香山區交通建設臻於完善。

團隊 新竹 楊玲宜

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