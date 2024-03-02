桃園部落大學 未來10年結合大專院校推非正規學分證書

桃園市原住民族部落大學自2002年成立至今滿10年，今上午於桃園原住民族文化會館舉行開學典禮，原民局表示，相較以往未來10年的辦學重點及目標，將會結合桃園大專院校，提供優質教學場域與非正規學分證書，課程於每年3月至9月將有50門課程，預計1000人次免費參與。今也同步將歷年所編撰及出版相關教材，建構專屬數位平台上架正式啟用。

部落大學今以「上學囉」的泰雅族語「hata mwqas biru' la」為題舉行開學典禮，原民局說，部落大學為每年3至9月開課，今年共有50門課程共約1000人次參加，凡桃園滿18歲以上的原民或非原民都可免費報名參加。今也同步啟用電子書櫃，將2013年編撰了數本原住民族知識體系相關教材，桃園部落大學應用歷年所編撰及出版相關教材，建構專屬數位平台，提供族人可隨時閱讀及族語教材下載的功能，使各界族人師生都能隨時隨地透過網路免費下載教材來學習。

桃園市長、部落大學校長張善政今表示，部落大學於去年接受原住民族委員會辦理全國評鑑，榮獲特優獎項，這份榮耀要歸功於部落大學師生，不僅代表辦學績效卓越，更彰顯桃園族人積極透過教育推展各族文化深受肯定。

張善政說，桃園部落大學有很多挑戰，除部落原民朋友多更涵蓋各族群，顧及原鄉都會原民也需要照顧，因此課程設計需要相當多元，要將所有族群既有文化傳承，還要兼顧職場專長拚經濟，希望未來一年大家繼續努力拿獎。

原住民族委員會族群委員羅恩加表示，原民會跟教育部推動部落大學已20年，每年全國開課數上千，桃園部大表現優秀，今天又超前部署氣啟用電子書櫃，相信其他縣市未來也會效仿，希望未來教師跟學生繼續努力。