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姊妹一起來！竹市婦女節推女性健康周 運動課程免費報
姊姊妹妹健康動起來！新竹市政府社會處慶祝國際婦女節，並響應聯合國「性別平等並增強婦女和女童權能」，今年攜手勵馨基金會新竹分事務所，將於3月8日至31日合作辦理婦女節系列活動，有各項運動課程及體驗，3月5日開始受理報名，邀請女性朋友一起愛自己、動起來。
市長高虹安表示，市府團隊重視女性權益，制定許多保障女性朋友的福利與政策，除規畫凍卵補助、好孕專車及提升托育補助外，女性朋友的健康更是市府重視的一環。今年的婦女節慶祝活動，將3月8日至3月17日訂為女性健康周，辦理免費團體課程，並號召竹市共計17家公私立運動場館共同響應參加。
女性健康周規畫了不同風格的運動課程及體驗，包含瑜珈、有氧、游泳、羽球、攀岩及健身房重量訓練等多元課程體驗，市府希望滿足不同女性的個別需求。
竹市府社會處長黃佳婷表示，依據2022年新竹市婦女生活狀況及福利需求調查結果，女性日常生活的困擾以「個人健康問題」占13.8%，為第二高困擾項目，因此今年婦女節活動，市府以推廣女性運動作為主題，除可以透過報名系統了解各合作店家的免費課程資訊並報名外，並舉辦6場次免費團體運動課程。
首先登場的為3月8日在婦女館的2場親子瑜珈、3月9日在角鬥士健身俱樂部的BODYBALANCE及3月10日在健身工廠公道五廠的武力對決。除女性主動參加外，也歡迎男性朋友邀請生命中重要的女性一起報名參加。
社會處表示，女性健康周活動預計於3月5日晚上8點開放第一梯團體課程報名，3月8日起可報名各合作店家的體驗課程，並於同日晚上8點開放第二梯團體課程報名，歡迎竹市有興趣的女性市民朋友，把握體驗機會。詳細活動訊息請參閱「新竹市政府社會處」臉書粉絲專頁https://s.yam.com/uqnnC查詢。
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