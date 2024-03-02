快訊

美中台博弈／在變局中徬徨的歐洲 馬克宏喊派兵烏克蘭是說給誰聽？

MLB／大谷翔平太太是誰？日媒專訪爆更多細節

號稱「台版巴菲特」！小S公公許慶祥從醫生變股神賺兩戶帝寶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

姊妹一起來！竹市婦女節推女性健康周 運動課程免費報

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今年攜手勵馨基金會新竹分事務所，將於3月8日至31日合作辦理婦女節系列活動，有各項運動課程及體驗。圖／竹市府提供
新竹市政府今年攜手勵馨基金會新竹分事務所，將於3月8日至31日合作辦理婦女節系列活動，有各項運動課程及體驗。圖／竹市府提供

姊姊妹妹健康動起來！新竹市政府社會處慶祝國際婦女節，並響應聯合國「性別平等並增強婦女和女童權能」，今年攜手勵馨基金會新竹分事務所，將於3月8日至31日合作辦理婦女節系列活動，有各項運動課程及體驗，3月5日開始受理報名，邀請女性朋友一起愛自己、動起來。

市長高虹安表示，市府團隊重視女性權益，制定許多保障女性朋友的福利與政策，除規畫凍卵補助、好孕專車及提升托育補助外，女性朋友的健康更是市府重視的一環。今年的婦女節慶祝活動，將3月8日至3月17日訂為女性健康周，辦理免費團體課程，並號召竹市共計17家公私立運動場館共同響應參加。

女性健康周規畫了不同風格的運動課程及體驗，包含瑜珈、有氧、游泳、羽球、攀岩及健身房重量訓練等多元課程體驗，市府希望滿足不同女性的個別需求。

竹市府社會處長黃佳婷表示，依據2022年新竹市婦女生活狀況及福利需求調查結果，女性日常生活的困擾以「個人健康問題」占13.8%，為第二高困擾項目，因此今年婦女節活動，市府以推廣女性運動作為主題，除可以透過報名系統了解各合作店家的免費課程資訊並報名外，並舉辦6場次免費團體運動課程。

首先登場的為3月8日在婦女館的2場親子瑜珈、3月9日在角鬥士健身俱樂部的BODYBALANCE及3月10日在健身工廠公道五廠的武力對決。除女性主動參加外，也歡迎男性朋友邀請生命中重要的女性一起報名參加。

社會處表示，女性健康周活動預計於3月5日晚上8點開放第一梯團體課程報名，3月8日起可報名各合作店家的體驗課程，並於同日晚上8點開放第二梯團體課程報名，歡迎竹市有興趣的女性市民朋友，把握體驗機會。詳細活動訊息請參閱「新竹市政府社會處」臉書粉絲專頁https://s.yam.com/uqnnC查詢。

新竹市政府今年攜手勵馨基金會新竹分事務所，將於3月8日至31日合作辦理婦女節系列活動，有各項運動課程及體驗。圖／竹市府提供
新竹市政府今年攜手勵馨基金會新竹分事務所，將於3月8日至31日合作辦理婦女節系列活動，有各項運動課程及體驗。圖／竹市府提供

婦女節 新竹 運動

延伸閱讀

捐發票送苗木！林業署新竹分署5日6處發送 竹市送2千株

新竹市推免費癌症篩檢活動 鼓勵參與有機會抽萬元禮券

掃墓季到！竹市免費掃墓專車明天上路 交通管制看這裡

竹市東光公園大變身！電纜下地可漫步綠帶人行道

相關新聞

路口變電箱遭塗鴉寫詭異字樣 台電新竹區處獲報急清除

街頭變電箱隨處可見，但不時可見變電箱遭塗鴉，新竹市東大路、北大路近日有變電箱被塗鴉寫上「累累公主」、「雪糕刺客」等字樣，...

姊妹一起來！竹市婦女節推女性健康周 運動課程免費報

姊姊妹妹健康動起來！新竹市政府社會處慶祝國際婦女節，並響應聯合國「性別平等並增強婦女和女童權能」，今年攜手勵馨基金會新竹...

捐發票送苗木！林業署新竹分署5日6處發送 竹市送2千株

植樹節快到了，農業部林業及自然保育署新竹分署將在5日「驚蟄」節氣這天，同步在新竹市中正路的分署、新北市烏來區公所、新北市...

桃園捷運綠線潛盾打通這兩站 115年7站先通車吃定心丸

桃園市捷運工程局今表示，捷運綠線克服工程困難，潛盾隧道由蘆竹區往南已貫通至桃園藝文特區，代表捷運綠線115年底第一階段通...

通霄南和路分隔柱剩1支 改設慢字

苗栗縣通霄鎮南和路一處彎道去年中秋至今發生2起死亡車禍，縣府應地方要求施設15支中央分隔柱改善交通安全，未料一周內就被往...

竹市中華路 啟動改善30危險路口

新竹市中華路為地方交通要道，但部分路段、路口環境不夠安全，人行道鋪面也破損嚴重，市府為此向中央爭取到經費補助，昨天啟動「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。