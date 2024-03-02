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路口變電箱遭塗鴉寫詭異字樣 台電新竹區處獲報急清除

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東大路、北大路口重要路口變電箱，近日遭塗鴉寫上「累累公主」、「雪糕刺客」等字樣。記者張裕珍／攝影
新竹市東大路、北大路口重要路口變電箱，近日遭塗鴉寫上「累累公主」、「雪糕刺客」等字樣。記者張裕珍／攝影

街頭變電箱隨處可見，但不時可見變電箱遭塗鴉，新竹市東大路、北大路近日有變電箱被塗鴉寫上「累累公主」、「雪糕刺客」等字樣，讓路人不明究理。台電新竹區處坦言電箱塗鴉防不勝防，此舉已構成毀損公物罪嫌，呼籲民眾發現塗鴉立刻通報台電；該處電箱已經清理完成。

新竹市東大路二段與北大路口臨近東大飛行公園、新竹市演藝廳、新竹巨城購物中心等場址，路口人車往返頻繁，近期有民眾發現路口變電箱遭到惡意塗鴉，原本灰底的變電箱，用不同顏色漆上「累累公主」、「雪糕刺客」等字樣，還有箭頭等符號。

台電新竹區處回應，該處遭塗鴉變電箱地點位於交叉口，已請線路課排定油漆美化完成。但也坦言此類塗鴉狀況難以防範，去年統計就受理20件，台電會針對重複遭塗鴉處或重要路口報警處理，但事涉當地有無監視器或是塗鴉時間是否過久，行為人並不好掌握。

台電新竹區處也提到，近兩年新竹市區，除了台電設備外，其他如中華電信、第四台、市府路燈等公用設備都會有遭到塗鴉情形，新竹區處若發現皆會隨即通報辦理重新美化，但確實防不勝防，多次重複耗費人力復原。

由於在變電箱塗鴉寫字有礙景觀市容，雖不會影響電力設備運作，但已經構成毀損公物，台電新竹區處呼籲民眾切勿在變電箱塗鴉惡搞，若一有發現路上變電箱遭到新塗鴉，請通報台電或報警，台電獲報後也會立刻處理。

新竹市東大路、北大路口重要路口變電箱，近日遭塗鴉寫上「累累公主」、「雪糕刺客」等字樣。記者張裕珍／攝影
新竹市東大路、北大路口重要路口變電箱，近日遭塗鴉寫上「累累公主」、「雪糕刺客」等字樣。記者張裕珍／攝影

台電 新竹 監視器

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