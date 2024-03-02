路口變電箱遭塗鴉寫詭異字樣 台電新竹區處獲報急清除

街頭變電箱隨處可見，但不時可見變電箱遭塗鴉，新竹市東大路、北大路近日有變電箱被塗鴉寫上「累累公主」、「雪糕刺客」等字樣，讓路人不明究理。台電新竹區處坦言電箱塗鴉防不勝防，此舉已構成毀損公物罪嫌，呼籲民眾發現塗鴉立刻通報台電；該處電箱已經清理完成。

新竹市東大路二段與北大路口臨近東大飛行公園、新竹市演藝廳、新竹巨城購物中心等場址，路口人車往返頻繁，近期有民眾發現路口變電箱遭到惡意塗鴉，原本灰底的變電箱，用不同顏色漆上「累累公主」、「雪糕刺客」等字樣，還有箭頭等符號。

台電新竹區處回應，該處遭塗鴉變電箱地點位於交叉口，已請線路課排定油漆美化完成。但也坦言此類塗鴉狀況難以防範，去年統計就受理20件，台電會針對重複遭塗鴉處或重要路口報警處理，但事涉當地有無監視器或是塗鴉時間是否過久，行為人並不好掌握。

台電新竹區處也提到，近兩年新竹市區，除了台電設備外，其他如中華電信、第四台、市府路燈等公用設備都會有遭到塗鴉情形，新竹區處若發現皆會隨即通報辦理重新美化，但確實防不勝防，多次重複耗費人力復原。