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竹市中華路 啟動改善30危險路口
新竹市中華路為地方交通要道，但部分路段、路口環境不夠安全，人行道鋪面也破損嚴重，市府為此向中央爭取到經費補助，昨天啟動「竹市中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程」，將逐步改善沿線30個危險路口，預計2025年4月完工。
新竹市中華路與省道台1線共線，通勤尖峰時段車流量大，但部分路段、路口因路口過大、斑馬線緊鄰路口或無停等庇護空間等問題，潛藏交通安全疑慮。市長高虹安表示，市府相當重視香山區的建設，因此去年推動「茄苳景觀大道道路環境改善工程」、「新竹市香山區路平計畫」後，也責成工務處著手改善中華路的道路環境。
新竹市府向中央爭取到2.15億元補助款，加上自籌經費共2.62億元，將以人本、維護交通安全順暢、提升街道景觀3大目標，推動中華路沿線纜線下地、號誌共桿等工程。部分路口過大，穿越需要較長時間，未來會規畫Z字型行穿線及增設庇護空間改善。
新竹市工務處長陳明錚表示，中華路是地方交通要道，施工對民眾通勤影響極大，部分路段將採夜間施工，努力將工程對民生的影響降至最低。
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