竹苗2市掃墓交管 接駁車上路

清明前夕，新竹市政府與苗栗市公所因應廣大掃墓人潮與地方交通安全秩序，今起針對轄內公墓及生命園區均有交通管制與接駁車服務，而桃園市政府預估境內掃墓人潮會在3月中旬之後出現，針對蘆竹、八德和楊梅等地生命園區也有接駁車相關規畫。

新竹市交通處指出，新竹大坪頂永生園每到清明時節都會湧入上萬民眾掃墓，為保持地方交通順暢，警方即日起至4月4日止，每個周末及4月4日都將實施交管，車輛去程須自元培街經香村路300巷至大坪頂，回程則由大坪頂經中華路五段331巷下山，現場依警察指引為準。民眾也可利用免費接駁車上山，定點接駁車自三姓橋路沿線共3個站點，直達車從台鐵三姓橋站出發，中途不停靠。

苗栗市公所因應元宵節過後的客家掃墓季，今明2天境內大坪頂第2公墓、生命園區和西山公墓也有交管措施。其中，生命園區往西湖的產業道路（苗34-2鄉道）只進不出，聯大南路至生命園區路段則是只出不進。西山公墓僅開放公務車進入，上山民眾由公所派車接駁。

桃園市政府針對蘆竹生命園區規畫有2條路線，分別於機場捷運山鼻站和蘆竹區山外路發車，3月16日至4月4日每個周末運行。另外，八德大安公墓則是3月23日至3月30日每個周末運行，起訖站為陸軍保修廠空地至公墓，楊梅生命園區只有3月30日提供接駁，請民眾多加留意。