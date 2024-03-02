桃捷棕線獲核定 預計明年動工

行政院昨核定桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告，預計2025年即可動工，力拚2032年通車，將北桃連結成一個捷運生活圈。交通部昨也審查通過捷運三鶯線延伸桃園八德段綜合規畫報告，待行政院核定，未來通車串連後，將可擴大北北桃捷運生活圈，服務人口多達1千萬。

行政院副院長鄭文燦昨晚在臉書發文，指棕線過關代表桃園軌道建設再往前邁步。主要路線在桃園龜山的捷運棕線是「桃園軌道計畫三心六線」重點之一，全長11公里，設7個車站，從桃園車站連接到新莊迴龍站，可串連台鐵桃園車站、桃園綠線、新莊線、萬大樹林線，將北桃連結成一個捷運生活圈。

捷運棕線工程總經費456.49億元，交通部表示，行政院已核示由中央負擔過半的238.42億元，地方分擔218.07億元。鄭文燦表示，行政院會全力支持桃園市府發包，讓棕線早日開工。

桃園市長張善政、捷運局長劉慶豐都感謝中央支持，市府已備妥專案管理招標文件，將以最快速度辦理招標，捷運棕線預計2025年動工，力拚2032年通車，對於市府需負擔218.07億元，其中91.55億元列公務預算，其餘由土地開發等自償性經費支應。

劉慶豐說，捷運棕線是桃園至新北新莊區最直捷的路徑，從桃園到新北迴龍搭乘捷運只要18分鐘，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，可形成1小時軌道運輸及綠色運輸廊帶。

新北捷運局表示，捷運三鶯線延伸桃園八德段綜合規畫報告由交通部審查通過，後續將由行政院審議核定，持續爭取盡快核定興建，預計核定後9年內完工。

三鶯線延伸八德段約4公里長，與板南線、三鶯線、機場線和桃園綠線構成三環六線第三環，路線起自三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌，沿福德一路於和強路口設置高架車站，再沿和強路再續往南下地穿越大湳森林公園南側後轉介壽路，設置終點站LB14地下車站，並與桃園捷運綠線G04地下車站共構，方便民眾轉乘。

新北捷運局表示，三鶯線新北段完工通車後，預計三鶯地區至北市通勤可減少20分鐘，促進土城、三峽、鶯歌地區都市發展，但因三鶯線終點站（鶯桃福德站LB12站）距桃園捷運綠線約3.9公里，延伸後，連接綠線G04站串聯台北及桃園捷運路網系統，服務1千萬人。