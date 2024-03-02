聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃捷棕線獲核定 預計明年動工

聯合報／ 記者周湘芸鄭國樑張曼蘋林縉明／連線報導
捷運三鶯線延伸桃園八德段的綜合規畫報告，昨獲交通部審查通過。圖／新北捷運局提供
捷運三鶯線延伸桃園八德段的綜合規畫報告，昨獲交通部審查通過。圖／新北捷運局提供

行政院昨核定桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告，預計2025年即可動工，力拚2032年通車，將北桃連結成一個捷運生活圈。交通部昨也審查通過捷運三鶯線延伸桃園八德段綜合規畫報告，待行政院核定，未來通車串連後，將可擴大北北桃捷運生活圈，服務人口多達1千萬。

行政院副院長鄭文燦昨晚在臉書發文，指棕線過關代表桃園軌道建設再往前邁步。主要路線在桃園龜山的捷運棕線是「桃園軌道計畫三心六線」重點之一，全長11公里，設7個車站，從桃園車站連接到新莊迴龍站，可串連台鐵桃園車站、桃園綠線、新莊線、萬大樹林線，將北桃連結成一個捷運生活圈。

捷運棕線工程總經費456.49億元，交通部表示，行政院已核示由中央負擔過半的238.42億元，地方分擔218.07億元。鄭文燦表示，行政院會全力支持桃園市府發包，讓棕線早日開工。

桃園市長張善政、捷運局長劉慶豐都感謝中央支持，市府已備妥專案管理招標文件，將以最快速度辦理招標，捷運棕線預計2025年動工，力拚2032年通車，對於市府需負擔218.07億元，其中91.55億元列公務預算，其餘由土地開發等自償性經費支應。

劉慶豐說，捷運棕線是桃園至新北新莊區最直捷的路徑，從桃園到新北迴龍搭乘捷運只要18分鐘，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，可形成1小時軌道運輸及綠色運輸廊帶。

新北捷運局表示，捷運三鶯線延伸桃園八德段綜合規畫報告由交通部審查通過，後續將由行政院審議核定，持續爭取盡快核定興建，預計核定後9年內完工。

三鶯線延伸八德段約4公里長，與板南線、三鶯線、機場線和桃園綠線構成三環六線第三環，路線起自三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌，沿福德一路於和強路口設置高架車站，再沿和強路再續往南下地穿越大湳森林公園南側後轉介壽路，設置終點站LB14地下車站，並與桃園捷運綠線G04地下車站共構，方便民眾轉乘。

新北捷運局表示，三鶯線新北段完工通車後，預計三鶯地區至北市通勤可減少20分鐘，促進土城、三峽、鶯歌地區都市發展，但因三鶯線終點站（鶯桃福德站LB12站）距桃園捷運綠線約3.9公里，延伸後，連接綠線G04站串聯台北及桃園捷運路網系統，服務1千萬人。

三鶯線 捷運

延伸閱讀

張善政另類代言反詐騙 這3種詐騙類型最容易誘你上當

政院核定桃園捷運棕線綜合規劃 中央負擔逾半數

桃青年局將成立10年 打造青年月系列活動邀OZONE表演

房東要收回！平鎮行政新大樓4度流標 斥資8.1億今開工

相關新聞

桃捷棕線獲核定 預計明年動工

行政院昨核定桃園捷運棕線可行性研究及綜合規畫報告，預計2025年即可動工，力拚2032年通車，將北桃連結成一個捷運生活圈...

通霄南和路分隔柱剩1支 改設慢字

苗栗縣通霄鎮南和路一處彎道去年中秋至今發生2起死亡車禍，縣府應地方要求施設15支中央分隔柱改善交通安全，未料一周內就被往...

竹市中華路 啟動改善30危險路口

新竹市中華路為地方交通要道，但部分路段、路口環境不夠安全，人行道鋪面也破損嚴重，市府為此向中央爭取到經費補助，昨天啟動「...

廣角鏡／觀霧「櫻王」盛開

觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊的地標「霧社櫻王」已近盛開，潔白花瓣似雪覆蓋樹梢，美不勝收，雪霸國家公園管理處預計未來一周是最...

機捷解決潛在噪音 爭取21億補助

機場捷運通車多年，沿線多處鄰近民宅，列車磨擦軌道的尖銳噪音困擾居民許久，部分路段至今未改善，民眾滿是無奈。議員也指機捷沿...

竹苗2市掃墓交管 接駁車上路

清明前夕，新竹市政府與苗栗市公所因應廣大掃墓人潮與地方交通安全秩序，今起針對轄內公墓及生命園區均有交通管制與接駁車服務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。