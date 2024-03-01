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張善政另類代言反詐騙 這3種詐騙類型最容易誘你上當

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政今與當地民代和龍潭及平鎮警分局員警一同宣導反詐騙及反毒，希望透過高密集的宣導方式，提高市民對詐騙問題的警覺性。圖／平鎮警分局提供
桃園市長張善政今與當地民代和龍潭及平鎮警分局員警一同宣導反詐騙及反毒，希望透過高密集的宣導方式，提高市民對詐騙問題的警覺性。圖／平鎮警分局提供

桃園龍潭社福館及平鎮南勢行政大樓今同時舉行開工典禮，桃園市長張善政出席，並與當地民代和龍潭及平鎮警分局員警一同宣導反詐騙及反毒，希望透過高密集的宣導方式，提高市民對詐騙問題的警覺性。

桃園各地建設持續進行中，不過詐騙情形也是日益猖獗，龍潭警分局長張鶴瓊提醒，民眾要多留意多樣化的詐騙手段，龍潭分局將利用各項集會向民眾宣達最新詐騙手法及防制方法，如有任何疑慮，可就近至派出所詢問，也可撥打反詐騙專線「165」、「110」查證，以保障大家的財產，保護大家不要落入詐騙集團的陷阱。

平鎮警分局說，去年全年度平鎮區共計發生1729件詐騙案，經統計分析，詐騙類別以假投資、假網拍及惡意簡訊（釣魚連結）最多。為讓更多民眾能了解詐騙手法，特別請張善政協助宣導識詐，希望借助市長的參與，推動各機關參與防詐宣導，以跨部門協作的方式展現防詐的決心。

詐騙是讓最多國人受害的犯罪型態，打詐更列為治安工作的首要重點任務，政府將以「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」為基礎，透過公、私協力合作，組成打詐桃園隊，精進打詐策略；另外，警方也將透過更密集的防詐宣導訊息，讓防詐意識能全面普及，使每位民眾能更頻繁地接觸到防詐訊息，進而將防詐觀念納入生活中，以降低受害風險。

桃園市長張善政今與當地民代和龍潭及平鎮警分局員警一同宣導反詐騙及反毒，希望透過高密集的宣導方式，提高市民對詐騙問題的警覺性。圖／龍潭警分局提供
桃園市長張善政今與當地民代和龍潭及平鎮警分局員警一同宣導反詐騙及反毒，希望透過高密集的宣導方式，提高市民對詐騙問題的警覺性。圖／龍潭警分局提供

張善政 桃園 詐騙集團

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