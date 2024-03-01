張善政另類代言反詐騙 這3種詐騙類型最容易誘你上當

桃園龍潭社福館及平鎮南勢行政大樓今同時舉行開工典禮，桃園市長張善政出席，並與當地民代和龍潭及平鎮警分局員警一同宣導反詐騙及反毒，希望透過高密集的宣導方式，提高市民對詐騙問題的警覺性。

桃園各地建設持續進行中，不過詐騙情形也是日益猖獗，龍潭警分局長張鶴瓊提醒，民眾要多留意多樣化的詐騙手段，龍潭分局將利用各項集會向民眾宣達最新詐騙手法及防制方法，如有任何疑慮，可就近至派出所詢問，也可撥打反詐騙專線「165」、「110」查證，以保障大家的財產，保護大家不要落入詐騙集團的陷阱。

平鎮警分局說，去年全年度平鎮區共計發生1729件詐騙案，經統計分析，詐騙類別以假投資、假網拍及惡意簡訊（釣魚連結）最多。為讓更多民眾能了解詐騙手法，特別請張善政協助宣導識詐，希望借助市長的參與，推動各機關參與防詐宣導，以跨部門協作的方式展現防詐的決心。

詐騙是讓最多國人受害的犯罪型態，打詐更列為治安工作的首要重點任務，政府將以「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」為基礎，透過公、私協力合作，組成打詐桃園隊，精進打詐策略；另外，警方也將透過更密集的防詐宣導訊息，讓防詐意識能全面普及，使每位民眾能更頻繁地接觸到防詐訊息，進而將防詐觀念納入生活中，以降低受害風險。