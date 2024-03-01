桃園捷運棕線通過綜合規劃 張善政感謝鄭文燦支持

行政院今天核定桃園捷運棕線綜合規劃案，桃園市長張善政晚間表示，捷運興建進度一直是他緊盯的重大建設，感謝副院長鄭文燦與相關部會的支持協助，未來還有許多工作要做，市府將緊盯每個環節，加速工程推動。

張善政表示，桃園對於捷運有刻不容緩的需求，團隊辛苦規劃，把握每個機會向中央爭取加速進行，肯定政院聽到我們的聲音。

張善政也說，桃園捷運興建進度一直是他緊盯的重大建設，過程中若需要調整或說明，他都指示捷工局全力配合中央，以最快速度繳交中央所需要的調整。今天終於傳出好消息，感謝鄭文燦副院長與相關部會的支持與協助。

張善政幕僚透露，為推動捷運進度，市長上任以來關於捷運專案會報超過數十次，幾乎周周緊盯進度。張善政更多次主動與鄭文燦當面或電話溝通，鄭也給予善意回應。對於桃園市府在負擔經費的比例上，鄭也努力在中央溝通，以對桃園有利的方案處理。

張的幕僚也說，張善政是工程人，讓工程如期如質完成是他的DNA，而鄭文燦也希望為自己的家鄉持續推動重要的捷運建設，雖然2人在某些議題上有不同的看法，但捷運議題絕對是最大的交集，桃園在前後任市長的協力下持續推進捷運進度，沒有藍綠之分，是市民最大的福祉。