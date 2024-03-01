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龍潭社福館今開工明年中完工 2大婦幼政策今上路

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園龍潭已達12.6萬人，考量地方需求，今開工並於龍潭國中舊宿舍興地上3層社福館，1樓規畫為公托中心、2樓為親子館、3樓則設置家庭服務中心及家防中心辦公室，工程總經費約8722萬元，預計明年7月完工。圖／桃園市政府提供
桃園龍潭已達12.6萬人，考量地方需求，今開工並於龍潭國中舊宿舍興地上3層社福館，1樓規畫為公托中心、2樓為親子館、3樓則設置家庭服務中心及家防中心辦公室，工程總經費約8722萬元，預計明年7月完工。圖／桃園市政府提供

桃園龍潭已達12.6萬人，考量地方需求，今開工並於龍潭國中舊宿舍興地上3層社福館，1樓規畫為公托中心、2樓為親子館、3樓則設置家庭服務中心及家防中心辦公室，工程總經費約8722萬元，預計明年7月完工並交由婦幼發展局管理。今起也將增加市內臨時托育據點及將脊髓肌肉萎縮症納入篩檢補助。

桃園市長張善政今出席龍潭區社福館新建工程開工典禮表示，龍潭人口持續增加，托育、親子館等社福需求日趨重要，即使近年物價上漲，市府仍追加預算，籌措近9千萬元經費促成龍潭區社福館興建計畫，期盼龍潭社福館於3月開工後，能在明年如期、如質完工。

龍潭社福館基地於龍潭金龍段1308、1311等2筆地號土地，西側與中正市民活動中心毗鄰，北側與龍華路526巷相接，該基地原為龍潭國中宿舍範圍，該舊有宿舍經桃園社會局於2018年完成建物報廢程序，並於同年11月完成特定目的事業用地變更為社會福利設施，供新建社福館使用。

龍潭區公所表示，社福館基地面積約3000平方公尺，未來將興建地上3層建築，包含公托中心、親子館、家庭服務中心及家防中心委外方案辦公室，工程總經費為8722萬元，工期500天，預計明年7月完工，完工後由婦幼局管理使用，提供龍潭區居民更完善的社會福利服務，落實市府「一區一公托中心」、「一區一親子館」的目標。

張善政表示，市府於今年1月成立婦幼局，也積極推動婦幼友善設施及政策，除市內臨時托育據點將從3個增加至23個，桃園也成為六都第1個將脊髓肌肉萎縮症納入篩檢補助的城市。3月1日起，針對本人或配偶一方設籍桃園市、尚未生育第1胎的孕婦、孕婦篩檢帶因（帶有隱性遺傳基因）配偶，提供終身1次篩檢補助1000元，設籍桃園中低收或低收入新生兒，則提供終身1次篩檢補助300元。

桃園龍潭已達12.6萬人，考量地方需求，今開工並於龍潭國中舊宿舍興地上3層社福館，1樓規畫為公托中心、2樓為親子館、3樓則設置家庭服務中心及家防中心辦公室，工程總經費約8722萬元，預計明年7月完工。圖／桃園市政府提供
桃園龍潭已達12.6萬人，考量地方需求，今開工並於龍潭國中舊宿舍興地上3層社福館，1樓規畫為公托中心、2樓為親子館、3樓則設置家庭服務中心及家防中心辦公室，工程總經費約8722萬元，預計明年7月完工。圖／桃園市政府提供

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