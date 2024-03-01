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房東要收回！平鎮行政新大樓4度流標 斥資8.1億今開工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園平鎮南勢綜合行政大樓自2020年起規畫於大興街與上海路120巷路口基地興建，4度流標追加經費，將於2026年下半年完工。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮南勢綜合行政大樓自2020年起規畫於大興街與上海路120巷路口基地興建，4度流標追加經費，將於2026年下半年完工。記者翁唯真／攝影

桃園平鎮地政事務所自1995年成立以來，以5000萬押金承租民間大樓作為辦公廳舍，過去一直討論要在南勢重劃區興建行政大樓，但因疫情及物價上漲4度流標，去年10月再次招標並追加1.4億元經費，今順利開工，將規畫1幢2棟建築物辦公棟及社福館棟，解決平鎮政事務所、戶政事務所及地稅局辦公空間不足問題，預計2026年下半年完工。

桃園平鎮人口已近23萬人，是桃園第3大行政區，桃園市長張善政今出席動工典禮表示，原先於德育路租用廳舍已擁擠不敷使用，現有辦公廳舍經房東屢次表達欲將其收回租售，新建辦公廳舍有其迫切性。南勢綜合行政大樓自2020年起規畫於大興街與上海路120巷路口基地興建，因疫情及物價上漲4度流標，經討論將原先約6.78億元，經追加預算1.4億元變約8億1830萬元，去年10月再度招標。

工務局表示，新建工程位於桃園平鎮大興街及上海路120巷路口，基地面積約4575平方公尺，興建地下2層及地上6層辦公棟與地上4層社福館棟。辦公棟將規畫為1至3樓為地政事務所、4至6樓為戶政事務所、地方稅務局等辦公空間。

工務局說，社福館棟設置公托中心、社區日間照顧空間、社區照顧關懷據點、市民活動中心及里辦公室等，以提供當地民眾托老托幼服務及活動場所。地下2層將興建停車場，共設置139席汽車及30席機車停放空間，工程預計於2026年下半年竣工。

大樓主入口處規畫為多元共同使用廣場，創造社區街角開放空間，建築物量體堆疊交錯的造型及透空格柵設計，創造豐富光影變化及立面韻律感，搭配戶外空間景觀，打造都市視覺穿透與空間層次感，戶外區域結合民俗文化公園綠地，以豐富的綠帶環境形塑多元的休憩場所。

張善政說，未來興建完成後，不僅民眾洽公有更舒適空間，民眾也能有期盼已久的活動中心，是市民之福。

桃園平鎮南勢綜合行政大樓今舉行開工動土典禮。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮南勢綜合行政大樓今舉行開工動土典禮。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮南勢綜合行政大樓自2020年起規畫於大興街與上海路120巷路口基地興建，4度流標追加經費，將於2026年下半年完工。圖／工務局提供
桃園平鎮南勢綜合行政大樓自2020年起規畫於大興街與上海路120巷路口基地興建，4度流標追加經費，將於2026年下半年完工。圖／工務局提供
桃園平鎮南勢綜合行政大樓自2020年起規畫於大興街與上海路120巷路口基地興建，4度流標追加經費，將於2026年下半年完工。圖／工務局提供
桃園平鎮南勢綜合行政大樓自2020年起規畫於大興街與上海路120巷路口基地興建，4度流標追加經費，將於2026年下半年完工。圖／工務局提供

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