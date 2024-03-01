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相隔8年重回一級單位 苗栗原住民族及族群發展處揭牌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天揭牌成立，會場安排原住民舞蹈表演。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天揭牌成立，會場安排原住民舞蹈表演。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府原住民族事務處8年前被降為二級機關原住民事務中心，曾引發縣內原住民關注，縣長鍾東錦上任，為落實競選政見，將原民中心升格為原住民族及族群發展處，除原住民事務也融入新住民業務，上午揭牌儀式，原民會、原民立委及縣內議員、鄉長多人到場，為原民處重回一級單位祝賀，首任處長由泰興國小原住民校長盧曉玲借調擔任。

縣府指出，鍾縣長上任後就致力籌措成立原住民族及族群發展處，今天原民處揭牌，完成鍾縣長對原住民鄉親的承諾，象徵族群照顧政策更進一步，鍾縣長感謝議長李文斌帶領議員支持，期待原民處以一級單位的位階，與中央接洽事務或爭取補助經費時更順暢。

縣府表示，苗栗縣目前原住民人口約1萬1555人、新住民1萬4964人，為落實照顧原住民及新住民政策，去年縣府提案將原住民族及族群發展處升格，在議會三讀通過，今天揭牌。

苗栗縣政府2016年1月成立勞工及青年發展處，原民處被降為二級單位原民中心，引起原住民鄉親及民代關注，8年來不時有恢復原民處的聲音。

今日揭牌的原民處設有原住民行政、原住民經建和族群發展共3科。盧曉玲表示，感謝縣府對原民發展的重視，目前首要工作要先凝聚同仁的心，調整步調一起向目標邁進，未來團隊將全力以赴，服務原住民及新住民，將原民處發揮最大功效。

鍾東錦表示，南庄、泰安、獅潭及都會區都有原住民族群，縣府有責任要將原民文化好好保存，更必須重視原住民、新住民的教育，盧曉玲來自教育界，有愛心、耐心，也有熟稔的行政及文化、母語教育工作經驗，相信能擔大任，守護原住民、新住民文化及語言，讓各族群在苗栗幸福快樂。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天揭牌成立，會場安排原住民、新住民舞蹈表演。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天揭牌成立，會場安排原住民、新住民舞蹈表演。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天揭牌成立，原住民頭目進行祈福儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天揭牌成立，原住民頭目進行祈福儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天揭牌成立。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天揭牌成立。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天揭牌成立，首任處長由泰興國小原住民校長盧曉玲借調擔任。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天揭牌成立，首任處長由泰興國小原住民校長盧曉玲借調擔任。記者胡蓬生／攝影

原住民 新住民 苗栗縣

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