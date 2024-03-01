竹市中華路30處危險路口改善今啟動 預計2025年完工

新竹市中華路為竹市重要的聯絡道路之一，但部分路段路口環境不夠安全、人行道鋪面破損等情況嚴峻，市府爭取到中央補助共投入2.62億元，今天啟動「竹市中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程」。此工程全長約8.5公里，將進行沿線30個危險路口改善，增設行穿線、庇護空間等，預計2025年完工。

市長高虹安今天出席「竹市中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程」開工典禮，她表示，市府團隊相當重視竹市香山區的工程建設，自去年起投入經費推動「茄苳景觀大道道路環境改善工程」及「新竹市香山區路平計畫」等多項道路建設，並責成工務處針對車流龐大的省道台1線中華路著手道路環境改善。

中華路道路環境改善工程爭取到中央經費補助約2.15億元，結合市府自籌款共挹注2.62億元辦理。市府今天指出，將以以人為本、維護交通安全順暢、提升街道景觀等三大目標推進，包含纜線下地及號誌共桿等工程，預計2025年4月底竣工。

舉中華路四段&經國路三段路口現況為例，目前可見行穿線緊鄰路口，無停等空間及庇護，加上路口過大，要穿越路口相對危險，還有天空纜線凌亂及桿件林立情形。未來改善將增設Z字型行穿線、轉角處庇護空間等，也要新設共桿以及天空纜線下地。

至於中華路六段內湖路口以南，為交通部公路局養護路段，長期以來屢有民眾反映路面劣化，工務處長陳明錚指出，經工務處多次接洽後，新竹工務段於去年底編列經費並完成路面鋪刨工程，今年也將持續推動內湖路（台13線）人行道設置工程。

陳明錚補充說明，中華路是省道台1線，上下班尖峰時段交通量極大，加上部分路口為平交道或地下道，施工對交通影響極大，經評估部分路段將採取夜間施工，工務處將督促廠商作好施工宣導、交通疏導及安全維護等工作，使施工對交通影響降至最低。