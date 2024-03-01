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觀霧地標「 霧社櫻王」已近盛開 未來一周是觀賞好時機

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊的地標「霧社櫻王」已近盛開，呈現似雪美景，預計未來一周將是觀賞櫻王風采的好時機。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊的地標「霧社櫻王」已近盛開，呈現似雪美景，預計未來一周將是觀賞櫻王風采的好時機。圖／雪霸國家公園管理處提供

觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊的地標「霧社櫻王」已近盛開，呈現似雪美景，預計未來一周將是觀賞櫻王風采的好時機，雪霸國家公園歡迎遊客來賞櫻；林業保育署新竹分署今年也以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，推出「櫻該都找得到」 集章活動，廣邀遊客來賞櫻。

雪霸管理處觀霧站彭文禮指出，觀霧山莊最著名的地標就是高達14公尺的霧社櫻王，樹齡推估已近90年，近日花況接近盛開，預計未來一周都是賞花好時期，除霧社櫻王，在觀霧遊憩區附近、大鹿林道東線及觀霧山椒魚生態中心也有其他的霧社櫻可欣賞。

林業署新竹分署指出，觀霧位於海拔2000公尺的霧林帶，豐盛水氣孕育獨特生態，每年霧社櫻王綻放期間都會吸引許多遊客上山賞花，在霧社櫻花期後，大島櫻、普賢象櫻等櫻花也會綻放接力迎客。

今年從3月2日至17日，每周六、日上午9點遊客可於觀霧遊客中心領取限量櫻花酷卡，在園區內進行集章活動，遊客可一覽觀霧地區春意盎然，還有機會抽選限定版的6櫻杯墊。

分署指出，春季不僅是多種櫻花綻放的季節，同時也是台灣檫樹、馬告、笑靨花盛開的季節，遊客在追霧社櫻王花況之餘，也可停下腳步留意園區步道兩旁綻放的花朵；提醒上山遊客，霧社櫻花季期間，遊客眾多，請大家賞櫻同時，依循動線引導並遵守參觀禮儀，共同維護觀霧地區的生態環境。相關訊息及霧社櫻花況歡迎關注「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁，更多旅遊資訊可上台灣山林悠遊網查詢。

觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊的地標「霧社櫻王」已近盛開，呈現似雪美景，預計未來一周將是觀賞櫻王風采的好時機。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊的地標「霧社櫻王」已近盛開，呈現似雪美景，預計未來一周將是觀賞櫻王風采的好時機。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊的地標「霧社櫻王」已近盛開，呈現似雪美景，預計未來一周將是觀賞櫻王風采的好時機。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊的地標「霧社櫻王」已近盛開，呈現似雪美景，預計未來一周將是觀賞櫻王風采的好時機。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊的地標「霧社櫻王」已近盛開，呈現似雪美景，預計未來一周將是觀賞櫻王風采的好時機。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊的地標「霧社櫻王」已近盛開，呈現似雪美景，預計未來一周將是觀賞櫻王風采的好時機。圖／雪霸國家公園管理處提供

新竹 櫻花季 賞櫻

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